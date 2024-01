Co oznacza sen o spadaniu?

Sen o spadaniu wzbudza w nas niepokój. Przez sennik bywa on zaliczany nawet do koszmarów sennych. Tego rodzaju sen zwiastować może zmiany w naszym życiu. Może pojawić się w momencie, w którym w naszym życiu dochodzi do przykrych i trudnych sytuacji lub kiedy doświadczamy pewnej straty. Mogą wówczas dotykać nas problemy osobiste, rodzinne lub zawodowe.

Dokładna interpretacja snu o spadaniu zależna jest od konkretnych okoliczności towarzyszących całej sytuacji. Istotne jest tutaj przede wszystkim miejsce, w które spadamy jak również jego otoczenie i sam czas trwania i przebieg spadania.

Nie tylko sen o spadaniu, czyli zryw miokloniczny

Pomimo że często zastanawiamy się, co oznacza sen o spadaniu, warto wspomnieć o tym, że uczucie spadania czasami towarzyszy nam również w momencie zasypiania. Jesteśmy wtedy na granicy jawy i snu. Kiedy wydaje nam się, że spadamy, odczuwamy gwałtowne szarpnięcie. Zjawisko to nazywane jest zrywem mioklonicznym i towarzyszą mu delikatne skurcze mięśni. Stan ten należy jednak odróżnić od typowego snu o spadaniu, który pojawia się w późniejszej fazie, kiedy śpimy już mocno.

Najpopularniejsze sny o spadaniu. Co oznacza sen o spadaniu w przepaść, do wody lub z mostu?

Spadanie we śnie to symbol nadchodzących zmian, które zazwyczaj poprzedza utrata poczucia własnej wartości, zwątpienie we własne siły. Spadanie, które w rzeczywistości jest pewnego rodzaju utratą kontroli nad sytuacją, symbolizować może działanie pod wpływem emocji, uczuć, a nawet impulsu. Sen o spadaniu oznaczać może również brak wpływu na własne życie i pojawienie się w nich takich sytuacji, w których nie możemy decydować sami o sobie.

Spadanie bez końca interpretować można jako bezsilność wobec sytuacji, które mają miejsce w naszym życiu. Otchłań, która zdaje się we śnie nie mieć końca, bywa też symbolem ogromnego smutku, a nawet rozpaczy spowodowanej dużą stratą, którą boleśnie odczuwamy.

Spadanie na ziemię we śnie interpretować można w zależności od konkretnej sytuacji. Jeśli spowodowało ból, a nawet obrażenia, wówczas odczytywać je można jako trudności. Być może w najbliższym czasie w naszym życiu prywatnym lub zawodowym pojawią się problemy. Natomiast upadek na miękkie i bezpieczne podłoże symbolizuje potrzebę znalezienia w trudnych życiowych sytuacjach konkretnego oparcia.

Wiele interpretacji ma sen o spadaniu w przepaść. Przede wszystkim odczytuje się go jako niebezpieczeństwo, a nawet tragedię, której nie można zapobiec. Bywa również rodzajem ostrzeżenia przed problemami zawodowym. Ponadto jeśli śni nam się, że ktoś wrzuca nas w przepaść, oznacza to, że wkrótce uwolnimy się od czegoś, co stanowi dla nas ciężar. Może to być nieudany związek czy niezadowalająca praca.

Z kolei sen o spadaniu do wody może być dobrą wróżbą. Jeżeli woda ta jest czysta oznacza bowiem, że czekają nas pozytywne zmiany. Możemy oczekiwać nowego etapu w życiu osobistym lub zawodowym. Jednak w przypadku, kiedy śni nam się spadanie do brudnej wody, powinniśmy stać się bardziej uważni. Ten sen jest ostrzeżeniem przed kłopotami, szczególnie w finansowej sferze naszego życia.

Sen o spadaniu z mostu symbolizuje niepewność i strach, które ograniczają lub nawet uniemożliwiają realizację celów i planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Powodują, że stoimy w miejscu i nie rozwijamy się.

Sen o spadaniu ze schodów to często symbol ograniczeń i barier, które sami sobie stwarzamy. Przez nie stoimy w miejscu, bojąc się zrobić krok ku rozwojowi.

Kiedy śni nam się, że spadamy, będąc w windzie – możemy odczytywać to jako utratę gruntu pod nogami. W naszym życiu mogą pojawić się trudne do pokonania przeciwności, które nas przytłoczą i odbiorą nam codzienną radość. Tego rodzaju sen może również być ostrzeżeniem przed tym, aby nie podejmować żadnych ryzykownych decyzji.