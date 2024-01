Idealny mąż a jego imię

Wybór męża to jedna z najważniejszych decyzji w życiu kobiety. Podczas poszukiwań tego jedynego bierzemy pod uwagę wiele względów. Staramy się kierować zarówno sercem jak i rozumem. Patrzymy na wygląd, zainteresowania i wykształcenie, ale przede wszystkim na osobowość i charakter. Interesuje nas, czy wybranek jest dobrym człowiekiem i czy właściwie nas traktuje. Ważne jest dla nas jego podejście do tematów rodziny, dzieci, zdrowia i finansów. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy mamy wspólne pasje i czy zwyczajnie lubimy spędzać ze sobą czas.

Okazuje się jednak, że – zgodnie z twierdzeniem ezoteryków – warto przyjrzeć się kandydatowi na męża pod jeszcze jednym kątem – imienia. Istnieją podobno takie, które świadczą o trudnym charakterze.

Ich właściciele, chociaż początkowo wydają się idealnymi mężami, podczas dłuższego wspólnego życia tracą w oczach swoich żon. Zdecydowanie przestają być wymarzonymi książętami z bajki. Nie przynoszą już kwiatów i nie obsypują komplementami. Zapominają o ważnych rocznicach. Przestają o siebie dbać. Swój wolny czas, zamiast na romantycznych randkach, najchętniej spędzają przed komputerem, telewizorem lub w towarzystwie kolegów. Na ich niemal idealnym – wydawałoby się – charakterze pojawia się coraz więcej rys, które z czasem zaczynają utrudniać wspólne życie.

Warto wiedzieć, że każde imię ma konkretne pochodzenie i znaczenie. Ezoterycy uważają, że na jego podstawie można określić charakter i osobowość. Zgodnie z tą teorią mężczyźni o niektórych imionach są najgorszymi mężami.

Lista niepożądanych cech, które posiadają, jest długa. Są z natury wybuchowi i kłótliwi oraz mają skłonność do wszczynania awantur. Bywają leniwi i odkładają większość zadań na bliżej nieokreślony czas. Żyją w nieustannym chaosie i bałaganie, który absolutnie im nie przeszkadza. Miewają też skłonności do flirtu, a nawetzdrady.

Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Co imię mówi o twoim wybranku?

Ezoterycy twierdzą, że mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami: Bartosz, Filip, Grzegorz, Jarosław, Łukasz, Michał.

Bartosz

Bartosz bywa wybuchowy i gwałtowny. Z tego powodu większość swoich decyzji podejmuje szybko i bez zastanowienia. Jest skupiony przede wszystkim na sobie. W związku bywa bardzo nieufny, a przy tym zaborczy i ma skłonność do dramatyzowania.

Filip

Filip to wieczny chłopiec – dziecko, które nie chce dorosnąć i świetnie się z tym czuje. Nie jest dobrym kandydatem na męża, ponieważ nie potrafi zbyt długo dotrzymać wierności. Nie jest odporny na piękno płci przeciwnej, nawet wobec przysięgi złożonej żonie.

Grzegorz

Grzegorz posiada trudny charakter. Skupia się na sobie i nie liczy się ze zdaniem innych. Jest duszą towarzystwa, co jednak utrudnia mu zbudowanie stabilnej i trwałej relacji. Potrafi wycofać się z niej przy najmniejszych nawet problemach. Ponadto wierność nie jest jego najmocniejszą stroną.

Jarosław

Jarosław ma skomplikowaną i zmienną naturę. Bywa wyjątkowo wymagający wobec innych, a do tego często oderwany od rzeczywistości. Ma skłonność do gwałtownych reakcji, a przy tym uwielbia dominować, co raczej nie zjednuje mu sympatii innych.

Łukasz

Łukasz jest bardzo pewny siebie i z tego powodu mocno w siebie zapatrzony. Bywa arogancki i wyniosły wobec innych, w tym również wobec swojej partnerki. Uwielbia żyć pełnią życia, w którym często związek i rodzina nie są najważniejsze.

Michał

Michał wydaje się pracowity i ambitny. To jednak tylko pozory. W rzeczywistości bywa bardzo leniwy. Ceni sobie spontaniczność, luz i swobodę. Jest też zamknięty w sobie i nie lubi rozmawiać o uczuciach, co utrudnia zbudowanie z nim trwałej relacji.