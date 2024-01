Imiona i ich znaczenie

Imię towarzyszy nam przez całe życie. Możemy je lubić lub nie, ale to właśnie ono w pewien sposób identyfikuje nas w społeczeństwie. Rodzice wybrali nam je z konkretnego powodu. Być może zwyczajnie im się podobało. Może jednak było związane z jakąś ważną rodzinną historią i nawiązywało do któregoś z naszych przodków. Imię mogliśmy też otrzymać po ulubionym bohaterze filmu czy książki lub kimś, kto był wyjątkowo bliski dla naszych rodziców. Mogło ono być bardzo popularne w czasie, w którym się urodziliśmy. Mogło być jednak zupełnie odwrotnie i dzięki temu staliśmy się posiadaczami oryginalnego imienia, które wzbudza u innych zachwyt lub zdziwienie.

Współcześnie – dużo już rzadziej niż dawniej – w czasie wyboru imienia dla dziecka kierujemy się jego znaczeniem i tym, jakie cechy ma rzekomo posiadać jego właściciel. Kiedyś imię było rodzajem przepowiedni dla danego dziecka. Człowiek miał dzięki niemu w przyszłości wyróżniać się konkretnymi cechami takimi jak na przykład delikatność, siła czy odwaga. Mógł również dzięki niemu mieć w życiu dużo szczęścia czy odznaczać się wyjątkowo dobrym zdrowiem. Miał też szansę zostać charyzmatycznym przywódcą lub wrażliwym na potrzeby innych opiekunem.

Z tego samego powodu – według ezoteryków – istnieją imiona, które przyciągają bogactwo. Ich właściciele odnoszą sukcesy na polu finansowym. Potrafią świetnie zarządzać swoim majątkiem i mają smykałkę do interesów. Miewają też szczęście w różnego rodzaju grach. Osoby te nigdy nie narzekają na brak gotówki, a na ich koncie nie pojawia się debet.

Kobiety: imiona, które przyciągają bogactwo

Anna

Anna to imię pochodzące z języka hebrajskiego. Oznacza wdzięk i łaskę. Pieniądze stanowią ważny element życia kobiety o tym imieniu i z tego powodu jest ona zmotywowana, aby dążyć do ich zdobywania. Na szczęście ma w sobie dużo energii, a w jej głowie nieustannie pojawiają się nowe pomysły, w tym te związane z zarabianiem pieniędzy. Dzięki temu nigdy nie narzeka na swoje finanse.

Magdalena

Magdalena to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza kobietę pochodzącą z Magdali. Magdalena kocha życie i robi wszystko, aby móc w pełni korzystać z jego uroków. Do tego niezbędne są jej pieniądze. Pracuje więc, aby zarabiać na swoje zachcianki. To dla niej wystarczająca motywacja. Ceni sobie luksusw każdym wymiarze – od markowej torebki na wielkie wyjście po pięciogwiazdkowy hotel w czasie wakacji.

Natalia

Natalia to imię pochodzące od łacińskich słów "dies natalis", które oznaczają dzień narodzin. Imię określa tę, która oczekuje ponownych narodzin w życiu po śmierci. Natalia to kobieta ambitna i zdolna. Dzięki swojej sumienności i pracowitości osiąga duże sukcesy zawodowe i z powodzeniem prowadzi własny biznes. W związku z tym jej imię przyciąga bogactwo – nie ma co do tego wątpliwości.

Męskie imiona, które przyciągają bogactwo

Jakub

Jakub to imię biblijne wywodzące się z języka hebrajskiego. Oznacza "niech Bóg strzeże". Mężczyzna noszący to imię jest rozsądny i dzięki temu wszystkie swoje decyzje podejmuje po wcześniejszym przemyśleniu. Ceni sobie poczucie bezpieczeństwa i unika niepotrzebnego ryzyka. Do tego jest pracowity, odpowiedzialny i kreatywny. Wszystko to sprawia, że nigdy nie narzeka na problemy finansowe.

Jan

Jan to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza mężczyznę cieszącego się boską łaską. Jan jest inteligentny, pracowity i ma dużą podzielność uwagi. Te cechy w połączeniu z wrodzoną intuicją i smykałką do biznesu sprawiają, że mężczyzna o tym imieniu przyciąga bogactwo. Niemal zawsze wie, w co zainwestować, aby osiągnąć spore zyski.

Oskar

Oskar to imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tego, który posiada bożą włócznię. Mężczyzna o tym imieniu jest pracowity, ambitny i wyjątkowo skupiony na osiąganiu wyznaczonych sobie wcześniej celów. Jest jednak zazwyczaj ostrożny, co ochrania go przed angażowaniem się w ryzykowne projekty. Dzięki temu jego konto nigdy nie świeci pustkami. Pieniądze są dla niego ważne, jednak nie najważniejsze.