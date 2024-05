Reklama

Oto 13 rzeczy, których lepiej unikać, aby nie kusić losu:

Nie przechodź pod drabiną. To jeden z najbardziej znanych przesądów. Drabiną opierająca się o ścianę tworzy trójkąt, przechodzenie pod nim może ściągnąć nieszczęście.

Czarny kot przebiegł Ci drogę? W wielu kulturach czarny kot jest symbolem pecha. Jeśli przebiegnie Ci drogę, lepiej zawróć lub poczekaj, aż ktoś inny przejdzie pierwszy.

Stłuczone lustro? 7 lat nieszczęścia?…Ten przesąd ma swoje korzenie w starożytności, kiedy lustra uważano za odbicie duszy. Stłuczenie lustra oznaczało uszkodzenie duszy i sprowadzenie na siebie nieszczęścia.

Nie otwieraj parasola w domu. To może przynieść pecha i kłopoty finansowe. Przesąd ten prawdopodobnie wywodzi się z czasów, gdy parasole chroniły przed słońcem, a ich otwieranie w domu było uważane za obrazę boga słońca.

Uważaj na sól. Rozsypać sól to zły omen. Aby zapobiec nieszczęściu, należy szybko rzucić szczyptę rozsypanej soli przez lewe ramię.

Nie wracaj się po zapomniane rzeczy. Jeśli musisz wrócić do domu po coś, co zapomniałeś, spójrz w lustro, zanim wyjdziesz ponownie. To podobno odwróci niefarta.

Piątek trzynastego? Dla wielu osób to pechowy dzień. Jeśli tak uważasz, lepiej unikaj podejmowania ważnych decyzji i ryzykownych działań.

Nie zostawiaj butów na stole. To może przynieść kłótnię lub śmierć w rodzinie. Przesąd ten prawdopodobnie wywodzi się z czasów, gdy buty były symbolem ubóstwa i zostawianie ich na stole było uważane za brak szacunku.

Nie podawaj noża z ręki do ręki. Zawsze kładź go na stole, aby druga osoba mogła go podnieść. Podanie noża z ręki do ręki może przynieść kłótnię.

Nie ścinaj włosów w piątek. To może przynieść pecha. Lepiej wybrać inny dzień na wizytę u fryzjera.

Nie gwiżdż w domu. To może ściągnąć na Ciebie problemy finansowe. Przesąd ten prawdopodobnie wywodzi się z czasów, gdy gwizdanie było uważane za sposób na przywołanie złych duchów.

Nie zostawiaj kluczy na stole. To może przynieść kłótnię lub stratę pieniędzy.

Nie jedz z noża. To może przynieść nieszczęście. Zawsze używaj widelca lub łyżki.

Pamiętaj, że przesądy to tylko wierzenia ludowe, a ich prawdziwość nie została naukowo potwierdzona. Jednak warto je znać, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i niepokoju. A może Ty znasz jakieś inne przesądy? Podziel się nimi w komentarzach!