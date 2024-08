Sekstyl Słońca i Jowisza. Dla pięciu znaków zodiaku to najlepszy czas roku [HOROSKOP]

W środę, 7 sierpnia 2024 roku, o godzinie 15. 36 czeka nas niezwykle korzystne ustawienie planet. Słońce we Lwie utworzy harmonijny sekstyl z Jowiszem w Bliźniętach, co dla wielu z nas może oznaczać początek nowego, szczęśliwego okresu. Sprawdź, czy należysz do 5 znaków zodiaku, które najbardziej odczują pozytywne wpływy tego kosmicznego wydarzenia.