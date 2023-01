To znak bardzo wierny swoin ideom i trudno go przekonać, że nie ma racji. Czego z resztą wcale nie lubi. Jako znak z trygonu ognia napędza go działanie, ale zdarza się, że i agresja. Baranie dowiedz się więcej o swojej niezwykłej osobowości i ujarzmij negatywne cechy charakteru.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla: baran

Baran to niezwykle silny znak zodiaku, któremu patronuje żywioł ognia. Ma to zarówno zalety, jak i wady. Dzięki swojej płomiennej osobowości jest niezwykle namiętny, jeśli chodzi o romanse, jednak nie brakuje mu przy tym nieokrzesania czy burzliwości. Przez co partner może uznać, że nie liczy się on z jego uczuciami. Z negatywnej strony barany niestety potrafią być aroganckie, egoistyczne i skore do kłótni.

Baran potrafi, jak nikt inny dążyć do raz wyznaczonego sobie celu. A porażki traktuje jako kolejne lekcje i wyzwania, chociaż niełatwo jest mu się z nimi pogodzić. Bywa, że jest tak mocno nastawiony na cel, do tego stopnia, że zapomina o konsekwencjach i działa zbyt agresywnie. Potrafi jednak stawiać czoła problemom, chociaż ma tendencję do nadmiernej złości, nadpobudliwości i zbytniej emocjonalności.

Znak ten cechują naturalne zdolności liderskie, dzięki czemu świetnie odnajduje się w pracy w grupie, stając się jej przewodnikiem. Nic dziwnego, w końcu barany są bardzo pewne siebie, odważne i nie brakuje im przebojowości, czym czasem mogą przytłaczać otoczenie. Barana rozpoznasz po tym, że jest on często w centrum uwagi.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Barana

Baran, jak każdy znak zodiaku ma swoje odniesienie do mitologii. W przypadku mitologii greckiej Ares (baran) jest synem Zeusa i Hery. Jest pokazywany jako bóg wojny. Reprezentant brutalnych wojen i bitew. Utożsamiany z agresją, siłą, walką. Według niektórych Ares podawany jest jako kochanek Afrodyty, którym gardził jej mąż, Hefajstos. Stało się tak w chwili, kiedy romans obojga ujrzał dzienne światło.

Dlatego też baran symbolizuje agresję, namiętność, ostrość, dzikość oraz szybkość działania, często bez planu i przemyślenia, a z podłożem emocjonalnym. Baran nie mówi, baran po prostu działa.

Dodatkowo znakowi towarzyszy planeta Mars. Reprezentuje ona energię i siłę napędową danej osoby oraz jej odwagę, determinację czy też wolność spontanicznego impulsu. Dlatego osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku są prawdziwymi wojownikami.

Baran – cechy charakteru

Jak już zostało wspomniane baran to żywiołowy, ognisty znak, któremu towarzyszy działanie. Dlatego osoby będące spod tego znaku są urodzonymi działaczami. Nie brakuje im charyzmy, determinacji, energii i przebojowości. Baran nigdy nie usiedzi na miejscu, zawsze musi być w ruchu, inaczej będzie czuł się tak, jakby los podcinał mu skrzydła. Podobnie, jeśli nie znajdzie się w centrum uwagi.

Baranowi można zarzucać narcyzm, egocentryzm i agresywność, ale z dobrej strony to znak bardzo wierny, namiętny, kochający całym swoim ognistym sercem. Zaangażowany w to, co dla niego ważne. Zawsze broni swoich racji, nawet, jeśli jej nie ma. Nieustępliwy, a zarazem pomocy, jeśli ktoś w jego otoczeniu potrzebuje jego wsparcia. To dobry przyjaciel, który nie toleruje nieszczerości, zdrady i krzywdy. Wtedy nie ma odwrotu i baran kończy relację. Ciężko mu iść na kompromisy, ale dobrą argumentacją i rozmową jest to możliwe.

Baran to bardzo silny znak zodiaku, któremu patronuje żywioł ognia. Osoby spod tego znaku są pewne siebie, odważne, przebojowe. To urodzeni idealiści, gotowi walczyć o daną sprawę z ogromnym entuzjazmem, zaangażowaniem i nieustępliwością. Barany wręcz stworzone do pokonywania trudności, stawiania czoła problemom, dążenia do obranych celów. Bywają jednak niezwykle trudne. Przekonane o własnej nieomylności, często są prowokatorami ostrych dyskusji, kłótni, w które wchodzą bez problemu i za wszelką cenę chcą je wygrać. Bywają poirytowane, rozdrażnione, a nawet agresywne, gdy coś nie idzie po ich myśli. Nie lubią iść na ustępstwa, tym samym słowo kompromis jest dla ostatecznością.

Baran w relacjach z ludźmi

Baran to kochający znak, dla którego bliscy są bardzo ważni. Jest w stanie niczym prawdziwy wojownik walczyć, kiedy komuś na kim mu zależy dzieje się krzywda. To też urodzony zdobywca, dlatego przyszły partner barana z pewnością poczuje się zdobywany. Baran bywa zazdrosny i zaborczy, dlatego powinien uważać na te negatywne cechy, ponieważ mogą one stwarzać problemy w jego relacjach. Lubi rywalizować nie tylko w sporcie lub innych dziedzinach, ale też o partnerach. Jednak jedynie wtedy, kiedy wygrywa. Porażki nie są łatwe do przyjęcia dla tak ognistego znaku.

W pracy baran, chociaż prze do przodu, czym czasem zniechęca do siebie otoczenia, jeśli wykorzysta dobrze swoją charyzmę i naturalne zdolności liderskie, będzie lubiany w grupie. A jako dyplomata będzie uczestnikiem lub prowokatorem wielu twórczych dyskusji. Zadziała również w chwili kryzysu, albo by go zneutralizować albo sam będzie go prowokował.

Nie brakuje baranowi tolerancji w stosunku do innych, chociaż czasem ma problem z cierpliwością, dlatego dobrze jest z baranem rozmawiać. Inaczej bardzo szybko będzie się irytował i denerwował. W końcu nieustannie płynie w nim gorąca krew. W roli przyjaciela Baran pełni rolę mocnego oparcia. Cechuje go lojalność, szczerość, czasami aż do bólu i chęć niesienia pomocy. Bywa, że i własnym kosztem. Jeśli chcesz coś zorganizować, masz pomysł do zrealizowania, zostaw to baranowi. Zrobi to, jak nikt inny!

Baran, jeśli zauważy, że coś nie pasuje mu w relacji lub działa ona na jego niekorzyść jest w stanie gwałtownie ją zakończyć. Nie toleruje zdrady i nie daje drugiej szansy. Jest to znak potrzebujący i poszukujący wolności, który nie chce zostać ugaszony.

Najlepsze zawody dla Baran

Zawody, które są najlepsze dla barana to oczywiście te związane z dyplomacją, działaniem i organizowaniem. Wszystkie, w których baran będzie mógł wykorzystywać swój ognisty temperament i rozwijać skrzydła. A także gdzie będzie mógł rywalizować i mieć postawione przed sobą wyzwania. Dlatego świetnie sprawdzi się jako:

dyplomata,

dziennikarz,

konferansjer,

biznesmen,

manager,

nauczyciel,

coach.

W swojej pracy powinien być otoczony otwartą przestrzenią do działania i wykorzystywania swoich naturalnych możliwości.