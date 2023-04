Twoja szczęśliwa planeta to Merkury, który wprowadzi dodatkową energię i pomysłowość do twojego dnia. Zostań w kontakcie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, a znajdziesz sposób na zrealizowanie swoich marzeń i celów.

Reklama

Aby pomóc losowi, zastanów się, czy jest coś, co możesz zrobić, aby poprawić jakość swojego życia lub życia innych ludzi. Czasami małe gesty mogą mieć ogromny wpływ.

Astrologia i zdrowie Czy zastanawiało cię, dlaczego jedni chorują więcej lub jak dokonujemy wyboru partnera? Hanna Bakuła w książce „Astrologia i zdrowie” w żartobliwy sposób tłumaczy, jakie choroby są przypisywane poszczególnym znakom zodiaku, a także doradza w kwestii wyboru życiowego jak i biznesowego partnera. Według autorki świadomość tego, co nas czeka z określoną osobą, powinna ułatwić podejmowanie decyzji oraz wyeliminować błędy już na początku budowania relacji. Kup książkę w sklepie INFOR i przekonaj się, w jaki sposób gwiazdy decydują o naszym życiu!

Reklama

Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego i ekscytującego, rozważ wizytę w muzeum lub galerii sztuki. Możesz również wybrać się na wycieczkę rowerową lub spotkać się ze znajomymi na drinka w nowej knajpie.

Jednak uważaj dzisiaj na wydatki. Twój entuzjazm do nowych doświadczeń może prowadzić do impulsywnych zakupów, które potem będą cię kosztować. Przemyśl każdą decyzję zakupową i upewnij się, że stać cię na to, co chcesz kupić.