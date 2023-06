Reklama

Wskazówka: Swoją wibrację numerologiczną obliczysz, dodając do siebie pojedyncze liczby swojej daty urodzenia. Przykładowo, jeśli urodziłeś się 12.11.1985r. Wykonaj następujące działanie: 1+2+1+1+1+9+8+5 = 28 = 2+ 8 = 1 - wychodzi, że jesteś numerologiczną 1.

Horoskop dla numerologicznej 1

Jedynki cechuje kreatywność i wybuchowa natura. Osoby wibrujące tą cyfrą są ambitne dążące do celu za wszelką cenę i nie lubią być w cieniu. Niezależnie od sfery życia, w negatywie może to przybrać formę egoizmu i nadpobudliwości. W czerwcu jedynki będę miały kompilacje wszystkich tych emocji. Związane będzie to mocno ze sferą uczuciową. Jeśli dobrze uda Wam się sharmonizować swoje emocje, uda wam się uniknąć wielu przykrych sytuacji. W karierze zaś to dobry czas na zmiany i nowe kontrakty.

W związkach czerwiec będzie burzliwy. Jedynki czeka wiele rozmów z partnerami, szczególnie, jeśli za bardzo skupiły się na karierze. Relacje rodzinne będą mocno wychodziły na wierzch, jednak chęcią dojścia do kompromisu i nie działaniem emocjami, możecie więcej zyskać, niż na siłę udowadniać swoje racje. W przypadku singli również mogą czekać was ważne rozmowy w rodzinie. Jedynki, które szukają nowych możliwości rozwoju, będą chciały porzucić wszystko, co je blokuje, może pomyślą o własnym biznesie.

Karta na ten miesiąc: Paź buław

Horoskop dla numerologicznej 2

Dwójki cechuje oszczędność w kwestii pieniędzy i stateczność. Osoby wibrujące tą cyfrą są delikatne, wrażliwe o nieco introwertycznych skłonnościach. Nie oznacza to jednak, że przesiadują same w domu. Lubią spędzać wolny czas na wielu aktywnościach. I właśnie w czerwcu na tym będa się skupiać - na zdrowiu i sporcie. Kwestia dbania o siebie będzie dla nich w tym miesiącu sprawą priorytetową. Tyczyć się to będzie, zarówno singli, jak i dwójek w relacjach. W związkach pojawi się potrzeba zapewnienia sobie większej przestrzeni.

Nie oznacza to, że partner pójdzie w odstawkę. Zajęte dwójki zrozumieją, że relacja nie polega na tym, aby wzajemnie na sobie siedzieć. Miłość to wolność i obopólny komfort wewnętrzny. Niezdrowe kwestie w związkach będą w czerwcu przepracowywane. W kwestiach zawodowych stabilność i rutynowość, ale nie oznacza to nic złego, raczej spokój, który był potrzebny i doprowadzi do poprawy kondycji psychicznej. W czerwcu najważniejsze będzie zachowanie równowagi, cierpliwości i zadbanie również o własny odpoczynek.

Karta na ten miesiąc: Umiarkowanie

Horoskop dla numerologicznej 3

Trójki cechuje szeroki pokład kreatywności, poczucie szczęścia i optymizmu. Osoby wibrujące tą cyfrą mogą żyć w poczuciu, że urodziły się pod szczęśliwą gwiazdą. I coś w tym jest, ponieważ mają wielką moc manifestacji. W czerwcu ta energia nie będzie ich omijać, a wręcz wiele rzeczy będzie układało się po ich myśli. Chociaż nie zabraknie niewielkich kłód rzucanych przez los pod nogi. Nie ma jednak o co się martwić, ponieważ będą to potrzebne lekcje i niewielkie rzeczy, z którymi trójki z pewnością sobie poradzą i wyjdą z tym z tarczą.

Samotne trójkibędą otwarte na nowe znajomości, dzięki czemu przyciągną do swojego życia wiele ciekawych osób. Wśród nich jest szansa, że będzie ktoś, kto zwróci na nie większą uwagę. Poczujecie, że udało wam się przyciągnąć bratnią duszę. W związkach sytuacja powinna być stabilna. Będziecie chcieli spędzić więcej czasu razem i planować wspólną podróż lub zdacie się na spontaniczność. W kwestiach zawodowych niektóre trójki mogą oczekiwać, że osiągną wyznaczony sobie cel i wpłynie to korzystnie na ich finanse.

Karta na ten miesiąc: Słońce

Horoskop dla numerologicznej 4

Czwórkę cechuje sumienność, pracowitość i ambicja. Osoby wibrujące tą cyfrą, które wiedzą, czego chcą od życia i mają je dokładnie zaplanowane. Są stabilne, wyznaczają sobie cele i mają nieustanny głód wiedzy. Nic więc dziwnego, że w pracy pną się po szczeblach kariery i nieustannie poszerzają swoją wiedzę. W czerwcu będzie wiele możliwości, być może wyjedziecie służbowo lub na szkolenie. Będzie to dobra okazja do networkingu i poznania wielu osób, które mocno wpłyną na pozycję zawodową trójek.

W miłości będzie duże nastawienie na opiekuńczość i relacje. Po gorącym okresie zawodowym, wiele czwórek mimo okazji do rozwoju kariery, nie zrezygnują z dbania o partnera. Wiedzą, że harmonia we wszystkich sferach życia jest ich sukcesem. Samotne czwórki nie będą na siłę szukały partnera, jednak otworzą się na nowe osoby i poniosą się chwili, obserwując, jak dane relacje będą się rozwijać. Ważna w czerwcu będzie wzajemna komunikacja i mówienie o swoich potrzebach. Czwórki powinny też zadbać o odporność.

Karta na ten miesiąc: 9 kielichów

Horoskop dla numerologicznej 5

Piątki cechuje inteligencja, charyzma, ale też zmienność i niestałość. W takim połączeniu osoby wibrujące tą cyfrą mogą być egoistyczne, mieć trudność z utrzymaniem czegoś stabilnie i z podejmowaniem decyzji. Dlatego powinny szczególnie brać na to poprawkę, szczególnie, że w czerwcu czeka ich wiele lekcji w tej kwestii do przepracowania. Widać to będzie na tle relacyjnym. Dawne stosowane zachowania nie będa już działały, partner przestanie być jedynie dawcą, a doprowadzi do równowagi w dawaniu i braniu w relacji.

W kwestiach zawodowych będzie dużo szans na ciekawe współprace lub popchnięcie dotychczasowej kariery do przodu. Co oczywiście w czerwcu piątki będą chciały wykorzystać. Powinny jednak uważać na zbytnią pewność siebie, bo może obrócić się to na niekorzyść piątek. W kwestii zdrowia warto zadbać o kwestie żołądkowe - jelita mogą dawać się w obecnym czasie we znaki. Samotne piątki będą w energii nieco niestabilnej. Z jednej strony będą chciały coś zmienić i otworzyć się, a z drugiej nie do końca wiedzą, czego chcą.

Karta na ten miesiąc: Diabeł

Horoskop dla numerologicznej 6

Szóstki cechuje wrażliwość, uczuciowość i ogrom empatii. Osoby wibrujące tą cyfrą jest bardzo otwarte na innych, wspierające i przyjacielskie. Dlatego są świetnymi i oddanymi przyjaciółmi, partnerami i rodzicami. Sprawy uczuciowe i rodzinne stawiają na pierwszym miejscu, nie oznacza to, że kariera nie jest dla nich ważna, jednak nie najważniejsza.

W czerwcu szóstki będą chciały spędzić więcej czasu z rodziną i zaplanować wspólne wakacje z partnerem lub z dziećmi, jeśli je posiadają. To będzie dobry dla was czas.

W tym miesiącu praca zejdzie na dalszy tor. Szóstki, które mają niewykorzystany urlop, będą chciały wziąć go, aby spędzić więcej czasu z rodziną. To będzie okres rozmów, bliskości, dobrej zabawy i relacji. Nie oznacza to, że będą one zapuszczały się w pracy. Wiele z nich zrozumie, że nie samą pracą człowiek żyje i należy zachowac harmonię we wszystkich kwestiach życia. Szóstki w czerwcu mocno skupią się też na zdrowiu swoim i najbliższych. Zmiana diety, suplementacja, odpoczynek, aktywność i kontrolne badania będą priorytetem.

Karta na ten miesiąc: 10 kielichów

Horoskop dla numerologicznej 7

Siódemki są mocno uduchowione, tajemnicze i empatyczne. Osoby wibrujące tą cyfrą mają zdolność widzenia więcej niż inni. Często mogą ujawniać zdolności parapsychiczne i rozwijają się w tym kierunku, choćby poprzez tarota, reiki, a nawet tantrę. Są też mocno analityczne, co pomaga im zachować równowagę w materialnym świecie. W czerwcu będą mocno skupiały się na własnym samorozwoju - nie tylko tym duchowym, ale też zawodowym. Miłosne perypetie zejdą na bardzo daleki plan i zostaną odłożone w czasie.

Ważne staną się też w czerwcu dla siódemek kwestie zdrowotne. Zaczną baczniej przyglądać się swoim nawykom i spróbują wprowadzać zmiany. Wyjdzie im to na dobre, jeśli zrobią też detox organizmu. Aktywność, szczególnie w plenerze będzie na piedestale, szczególnie u tych siódemki, które nieco zaniedbały swoją kondycję. W kwestiach finansowych nie będzie dużego napływu gotówki, jednak sytuacja zawodowa będzie stabilna i mimo to satysfakcjonująca. Niektóre siódemki odezwą się do dawno niewidzianej rodziny.

Karta na ten miesiąc: Pustelnik

Horoskop dla numerologicznej 8

Ósemki cechuje silna determinacja, ambicja i perfekcjonizm. Osoby wibrujące tą cyfrą uznaje się za te, które są skazane na sukces. Nic w tym dziwnego, ponieważ często zajmują wysokie stanowiska w pracy. Jednak powinny uważać, aby nie dążyć do celu za wszelką cenę i poświęcając przy tym bliskich i własne zdrowie. W czerwcu grozi ósemkom przepracowanie i spadek kondycji psycho-fizycznej. Dlatego warto, aby nieco uspokoiły swoją żądzę zdobycia kariery i skupiły się na swoim zdrowiu, odpoczynku i otoczeniu.

W pracy będzie wiele wyborów i możliwości, być może nawet za wiele, co sprawi, że będzie trudno podjąć decyzję. Zajęte ósemki nie unikną kłótni z partnerem, co może nawet zepsuć plany urlopowe, jeśli takowe były. To będzie ważna lekcja na branie i dawanie w relacjach. Samotne ósemki nie będą skore do otwierania serca, pomimo tego, że w czerwcu spotkają osobę, która będzie nimi zainteresowana. W czerwcu zadbaj to, aby więcej przesiadywać na słońcu i zmienić nieco swoją dietę. Inaczej z przemęczenia możesz popadać w spore doły.

Karta na ten miesiąc: 4 monety

Horoskop dla numerologicznej 9

Dziewiątki cechuje altruizm, wrażliwość i charyzma. Osoby wibrujące tą cyfrą uwielbiają pomagać innym, niestety czasem kosztem siebie, co jest ich lekcją na dbanie o własne potrzeby i asertywność. Mają też naturalną predyspozycję do przyciągania do siebie ludzi, które od razu zaczynają do dziewiątek pałać sympatią. W czerwcu będzie wiele okazji do tego, ponieważ nie będą one ograniczały się w spotkaniach towarzyskich, wyjazdach oraz różnego rodzaju aktywnościach. Czerwiec będzie dla nich miesiącem radości i zabawy.

Samotne dziewiątki otworzą się na flirt i nowe znajomości. Mają szansę poznać bratnią duszę, z którą dopiero później stworzą coś poważniejszego. Będzie to relacja stworzona w oparciu o przyjaźń, która powoli zamieni się w miłość. Dziewiątki w związkach czeka miesiąc stabilizacji, wspólnego spędzania czasu i spokoju. W kwestiach zawodowych dziewiątki będą chciały wprowadzić więcej świeżej energii. Będą chciały spróbować się przebranżowić lub podszkolić umiejętności, które pozwolą rozwinąć się im w ich obecnej pracy.

Karta na ten miesiąc: 3 kielichy

Horoskop dla numerologicznej 11

Jedenastki cechuje duża inteligencja, błyskotliwość i energia mędrca. Osoby, które wibrują tą cyfrą są liderami, mają prowadzić innych i rozwijać otoczenie wokół siebie. Często osoby te interesują się duchowością i mogą mieć zdolności parapsychologiczne, które z czasem będą chciały rozwijać. W czerwcu jedenastki będą wzywane do tego, aby zaufać sobie i bardziej słuchać swojej intuicji. Ponieważ będzie to miesiąc nieco nerwowy i sprzeczny pod kątem emocji i relacji. Jedenastki czekają ważne i transformujące rozmowy z najbliższymi.

Cierpliwość i powściągliwość będą w tym miesiącu bardzo ważne, ponieważ nie zabraknie sytuacji konfliktowych. Są one jednak potrzebne, aby oczyścić i ustabilizować pewne relacje i pozbyć się z nich tego, co już od dawna nie służy. Po burzy zawsze wychodzi słońce i pod koniec miesiąca wszystko się ustabilizuje. W kwestiach zawodowych jedenastki powinny uważać na współpracowników, a szczególnie na to, co mówi się do konkretnych osób. Dlatego, że nie każdy w pracy, kto się do nas uśmiecha, życzy nam tak naprawdę dobrze.

karta na ten miesiąc: Wieża

Horoskop dla numerologicznej 22

Dwudziestki dwójki cechuje pracowitość, zorganizowanie i wewnętrzna równowaga. Osoby wibrujące tą cyfrą dążą do harmonii we wszystkich kwestiach życia. Są też stabilne emocjonalnie i decyzje podejmują w oparciu nie tylko o emocje, a dokładną analizę. W czerwcu powinny postawić na siebie i zadbać o odpoczynek. W ostatnim czasie za bardzo się przepracowywały, dlatego odczuwane zmęczenie to rzecz naturalna. Dwudziestki dwójki powinny postawić na uziemienie na łonie natury i postawić na materializację swoich marzeń.

Dla dwudziestek dwójek czerwiec będzie stabilny w miłości. Te, będące w związkach będą zadowolone z obecnej sytuacji i dobrego porozumienia z partnerem. Samotne nie będą biegały za miłością, będą wibrowały miłością do siebie i świata i same naturalnie przyciągną odpowiednią osobę do siebie. W kwestiach zawodowych czekają je wybory. Mimo stabilnej pracy, pojawią się nowe możliwości, z których ciężko będzie się zdecydować na jeden konkretny. Niezależnie od decyzji, czeka je niewielki przypływ dodatkowej gotówki.

karta na ten miesiąc: As monet

Horoskop dla numerologicznej 33

Trzydziestki trójki cechuje empatia, wrażliwość i artystyczne zacięcie. Nic więc dziwnego, że osoby wibrujące tą cyfrą są urodzonymi artystami i realizują się w malarstwie, pisarstwie, rzeźbiarstwie czy fotografii. W czerwcu poczują wiatr w żagle i zew twórczy. Sprzyjać temu będzie ciepła pogoda, spędzanie czasu wśród natury i zasłużony urlop. Jest też szansa, że trzydziestki trójki odkryją w tym miesiącu nowe pasje, które będą chciały rozwijać. Wiele możliwości i aktywności pozwoli im rozwinąć skrzydła i poznać wielu ciekawych ludzi.

W kwestiach zawodowych będzie stabilnie, jednak niektóre trzydziestki trójki zapragną zamienić pasję w biznes. To będzie dobry miesiąc, aby postawić ku temu pierwsze kroki. Dobra passa nie będzie ich opuszczać. W związkach również będzie stabilnie, partner wesprze wasze idee, zaś samotne trzydziestki trójki będą chciały flirtować i otwierać się na nowe znajomości. To dobrze, bo jest szansa, że przyciągną do siebie, aż dwie osoby, z których jedna z nich ma szansę stać się miłością ich życia. Będzie to okres radości i zabawy.

karta na ten miesiąc: Fortuna

Horoskop dla numerologicznej 44

Czterdziestki czwórki cechuje stabilność, materialność i pracowitość. Osoby wibrujące tą cyfrą wyróżniają się pomysłowością i charyzmą, łączą też duchowość z materialnością. Świetnie radzą sobie, zarówno w budowaniu relacji, jak i kwestiach zawodowych. W czerwcu będą miały szansę na zmiany: pracy, inwestycji pod nowy dom, założenie rodziny lub wejście w nową szczęśliwą relację. Ten miesiąc będzie sprzyjający dla nich. Bliscy będą pomocni w podjęciu dobrej decyzji. Będzie to teżczas dbania o siebie i swoje potrzeby.

Czerwiec dla czterdziestek czwórek będzie miesiącem zbierania plonów po podjętym wcześniej wysiłki. Tyczyć się będzie to, zarówno kwestii rodzinnych, relacyjnych, czy zawodowych. Możliwy jest też większy przypływ gotówki, ale też rozpoczęcia ciekawego projektu, który poprowadzi je na całkowicie nową drogę. Te czterdziestki czwórki, które poszukują miłości, mogą liczyć na to, że gorący romans, przerodzi się w poważny związek. W kwestii zdrowia powinny uważać na wszelkiego rodzaju urazy, kontuzje i przemęczenie.

karta na ten miesiąc: Świat