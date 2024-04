Wiara w pecha i złe omeny towarzyszy ludzkości od wieków. Choć w XXI wieku wiele osób podchodzi do takich wierzeń z przymrużeniem oka, wciąż spora część z nas kieruje się przesądami w różnych aspektach życia. Jednym z nich jest unikanie przedmiotów uznawanych za pechowe.

Jakie przedmioty najczęściej kojarzymy ze złą energią i pechem? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wraz z krótkim omówieniem towarzyszących im przesądów:

Lustro. W wielu kulturach lustra są uważane za portal do innego świata, a podarowanie komuś lustra symbolizuje przekazanie mu własnych problemów i nieszczęść. Dodatkowo, podobno patrzenie w podarowane lustro może ściągnąć pecha na obdarowanego.

Nożyczki. Dawanie nożyczek lub innych ostrych przedmiotów może symbolizować przecinanie więzi i relacji, co może prowadzić do konfliktów i kłótni z obdarowaną osobą.

Zegarki. Zegarki są często kojarzone z upływem czasu i zbliżającą się śmiercią, dlatego darowanie komuś zegara może być odbierane jako życzenie mu rychłego zakończenia życia.

Puste przedmioty. Dawanie pustych portfeli, pudełek czy innych przedmiotów może symbolizować życzenie komuś ubóstwa i braku.

Perły. Według niektórych przesądów perły mogą symbolizować łzy i żałobę, dlatego dawanie ich w prezencie może być odbierane jako życzenie komuś smutku i cierpienia.

Siedem lat nieszczęścia? Rozbite lustro i inne przesądy

Wiele osób wierzy również w przesądy dotyczące innych przedmiotów, które łącząne są z niefartem.

Rozbite lustro. Patrzenie w rozbite lustro zwiastuje ponoć siedem lat nieszczęścia. Według dawnych wierzeń, w odbiciu lustra uwięziona jest dusza patrzącego, a jej rozbicie powoduje jej rozbicie i utratę ochrony.

Czarny kot. Spotkanie czarnego kota, szczególnie przechodzącego drogę, uważane jest za zwiastun pecha. W wielu kulturach czarne koty kojarzone są z czarami i złymi mocami, a ich pojawienie się miało oznaczać nieszczęście lub śmierć.

Drabina: Przechodzenie pod drabiną uznawane jest za pechowe, ponieważ drabina symbolizuje połączenie ziemskiego i duchowego świata. Przechodzenie pod nią miałoby otwierać bramę dla złych duchów i sprowadzać nieszczęście.

Puste butelki. Pozostawianie pustych butelek na stole miało zwabiać złe duchy i sprowadzać pecha na domowników. Puste butelki symbolizowały bowiem pustkę i niedostatek, których nikt nie chciałby w swoim życiu.

Noże i sztućce ostrzem do góry. Przechowywanie noży i sztućców ostrzem do góry w bloku miało zwiastować kłótnie i konflikty w rodzinie. Ostre krawędzie skierowane do góry miały symbolizować napiętą atmosferę i gotowość do kłótni.

Parasolka rozkładana w domu. Rozkładanie parasola w domu miało sprowadzać pecha na jego mieszkańców. Parasol symbolizował bowiem deszcz i łzy, a jego rozkładanie w pomieszczeniu miało przyciągać negatywną energię.

Liczba 13. Liczba 13 uznawana jest w wielu kulturach za pechową. W chrześcijaństwie wiązana jest z Judaszem, a pechowego znaczenia nabrała po Ostatniej Wieczerzy, podczas której właśnie trzynasty z apostołów zdradził Jezusa.

Pamiętajmy, że wiara w pecha i przesądy jest kwestią indywidualną. Nie ma naukowych dowodów na to, że przedmioty te rzeczywiście przynoszą nieszczęście. Warto jednak znać te wierzenia, aby móc uszanować poglądy innych osób i uniknąć sytuacji, które mogłyby być dla nich niekomfortowe.

Czasami znajomość przesądów może być też źródłem zabawy i żartów, dodając uroku codziennym sytuacjom.