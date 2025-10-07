Jasnowidz Krzysztof Jackowski od pewnego czasu dzieli się w sieci swoimi przepowiedniami na temat losów Polski, Europy oraz świata. Na swoim kanale na YouTubie snuje wizje na żywo i mówi o nich swoim obserwatorom.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Dojdzie do ataków?

W jednej z ostatnich przepowiedni Krzysztof Jackowski mówił o dwóch atakach, które są przygotowywane na świecie. Ostrzega, że to właśnie te zdarzenia mogą być preludium wojny, która rozleje się na cały świat. W swojej wizji jasnowidz z Człuchowa widział zajęte na Pacyfiku wyspy.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. 'Putin zostawi wojska przy granicy'
Zachód przygotowuje się na dwa ataki, na dwa ataki odrębne. Zachód przygotowuje się do wejścia w wojnę - twierdzi jasnowidz Jackowski.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o zamachu

Zdaniem jasnowidza Jackowskiego to, co będzie się działo może być tylko próbą zastraszenia, kolejnego "swego rodzaju teatru". Jego zdaniem to w listopadzie zrobi się gorąco i dojdzie do pewnych zdarzeń. Ludzie wpadną w panikę, bo zobaczą, że niektóre państwa szykują się do konfliktu. Jego zdaniem Polska również znajdzie się w tym gronie.

Kojarzy mi się zamach bombowy w stolicy jakiegoś kraju. Zamach bombowy będzie przy budynku albo w budynku. To się może wydarzyć w Europie. To będzie budynek, w którym z jakichś powodów będzie przebywało dużo bogatych ludzi - przepowiada jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem może mieć to miejsce w USA lub w Europie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Czy Trump wciągnie Polskę w wojnę?

Widzę transporty morskie, oceaniczne, statki wypełnione czołgami, działami. Będzie wielki eksodus sprzętu wojskowego na działania. Kto wie, czy nie na Bliski Wschód. I w tym czasie Europa znów będzie na wschód, czyli między innymi do Polski, wysyłała też podobnie działa, czołgi, różny inny sprzęt - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Jego zdaniem Trump może być "głosicielem wojny". W europejskich krajach będą politycy, którzy narracji wojennej będą sprzeciwiali się, którzy będą mówili, że Ameryka chce wciągnąć nas, Europejczyków do wojny w interesie swoim i Izraela - mówi na swoim kanale na YouTubie. Warto pamiętać, że to tylko i wyłącznie wizje, które nie muszą się sprawdzić.