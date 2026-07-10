Dziennik Gazeta Prawana logo

Przerażająca przepowiednia siostry Łucji. "Zginą miliony". Które kraje będą zagrożone?

Helena Ziółkowska
dzisiaj, 04:12
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Battle,Tank,In,The,War,Zone
Przerażająca przepowiednia siostry Łucji. "Zginą miliony". Które kraje będą zagrożone?/Shutterstock
Siostra Łucja to wizjonerka, której przepowiednie budzą zarówno emocje, jak i zaciekawienie. Była jedną z trójki dzieci, które doświadczyły objawień fatimskich. W obliczu tego, co dzieje się w Ukrainie oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie jej przepowiednie nie napawają optymizmem. Siostra Łucja wielokrotnie miewała wizje, w których widziała III wojnę światową. "Zginą miliony" - przepowiadała. Które kraje jej zdaniem będą najbardziej zagrożone?

Siostra Łucja doświadczyła objawień fatimskich

Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos, była portugalską zakonnicą. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze.

Siostra Łucja wraz z dwójką dzieci doświadczyła objawień maryjnych w Fatimie. Miały one miejsce od maja do października 1917 roku. Kościół katolicki uznał je za prawdziwe. Doszło do tego w 1930 roku. Oprócz Łucji świadkami objawień fatimskich byli Franciszek i Hiacynta Marto. Obydwoje zachorowali na grypę hiszpankę. Zmarli niedługo po objawieniach.

Łucja została zakonnicą. W 1925 roku wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar, natomiast w 1948 roku – po uzyskaniu specjalnej zgody papieża – odeszła z tego zakonu i dołączyła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

III wojna światowa według siostry Łucji. Te miasta w Polsce zostaną "oszczędzone"
III wojna światowa według siostry Łucji. Te miasta w Polsce zostaną "oszczędzone"

Objawienia fatimskie zostały nazwane tajemnicami. Było ich trzy. Pierwszą i drugą upubliczniono w 1941 roku. Pierwsza miała przedstawiać wizję piekła, druga ostrzegać przed wybuchem II wojny światowej.

Trzecia tajemnica fatimska. Komu przekazała ją siostra Łucja?

Dokument zawierający trzecią tajemnicę fatimską trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Siostra Łucja spisała ją w 1944 roku.

Trzecia tajemnica fatimska została ujawniona przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. To właśnie w niej był fragment o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób doszukiwało się w tym przepowiedni nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Wizje siostry Łucji. Dotyczyły wojny i broni jądrowej

Poza objawieniami fatimskimi, siostra Łucja miała również inne wizje. Miały one miejsce w 1921, 1925, 1926, 1929 roku a także w późniejszych latach, gdy była w zakonie w Coimbrze. W swoich wizjach siostra Łucja widziała atak Chin na Rosję. Jak relacjonowała doszło w nim do użycia broni jądrowej. Wspominała o tym, że ten konflikt wyrządzi wiele szkód. Wymieniła kraje Europy, które ucierpią.

Według wizji siostry Łucji krajem, który najmniej ucierpi, będzie Polska, bo to kraj, który wiele przeszedł i w którym przestrzegane jest prawo Boże. Po wojnie Polska według przepowiedni siostry Łucji ma stać się państwem silniejszym, które przewodzić zacznie całej Europie. Wymieniała takie kraje jak Holandia, Niemcy, Dania, Szwajcaria, a także północne Włochy.

Wizja III wojny światowej siostry Łucji. Który kraj poniesie najwięcej strat?

Według siostry Łucji krajem, który poniesie najwięcej strat będzie Francja a dokładnie Paryż, który miał spłonąć. Przepowiadała też, że stolica Francji ma zostać dosyć szybko odbudowana. Przez to, co będzie się działo, jak wieszczyła, zginą miliony ludzi.

Warto pamiętać, że przepowiednie siostry Łucji nie do końca zostały zweryfikowane. Nawet papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej może być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach. Warto, więc podchodzić do nich z pewnym dystansem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: wojnaIII wojna światowaprzepowiedniesiostra łucja
Powiązane
Jackowski
Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "podziale Polski za pokój"
Silhouette,Soldier,Carrying,Little,Boy,On,His,Shoulder,From,Fire.
III wojna światowa. Jak dokładnie brzmiała przepowiednia siostry Łucji?
Big,Explosion,Fireball,At,Dusk,A
Przepowiednie siostry Łucji. Ta jedna dotyczyła III wojny światowej i losów Polski
Helena Ziółkowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzerażająca przepowiednia siostry Łucji. "Zginą miliony". Które kraje będą zagrożone? »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj