W ten weekend, z Księżycem w znaku Raka, nacisk kładziony jest na dom, rodzinę, emocje i poczucie bezpieczeństwa. Wiele znaków może poczuć silną potrzebę bliskości, zadbania o swoje wnętrze lub o przestrzeń domową. Warto słuchać intuicji. Oto horoskop na weekend 15-16 listopada 2025 dla wszystkich znaków zodiaku.