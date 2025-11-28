Kto poczuje się jak szczęściarz?

Grudzień rozpoczyna korzystny czas dla wybranych. Po burzliwym listopadzie te trzy znaki zodiaku wreszcie odetchną. Ich marzenia zaczną się spełniać. Czeka je seria cudownych wydarzeń w życiu uczuciowym, finansach i pracy.

Strzelec: za passa odwraca się

Ostatnio Strzelce czuły się źle. Miały wrażenie, że nic nie idzie po ich myśli. Żadne plany się nie udawały. Na szczęście w grudniu los przestanie rzucać im kłody pod nogi. Zła passa odwraca się na ich korzyść. Strzelce odetchną i zaczną cieszyć się życiem. W końcu spełnią swoje marzenia. Być może nawet wyjadą na krótkie wakacje.

Koziorożec: romantyczne chwile i docenienie

Koziorożca czekają korzystne zmiany. Zobaczy je głównie w sferze uczuciowej. Jeśli jest w związku, zbliży się ponownie do partnera. Single usłyszą miłe słowa od kogoś, kto wpadł im w oko. Partner w końcu zauważy i doceni wcześniejszy wysiłek Koziorożca. Otrzyma potrzebne wsparcie i uwagę. W ich życiu pojawią się czułe, romantyczne gesty.

Ryby: święty spokój od obowiązków

Grudzień przyniesie Rybom coś wyjątkowego: spokój, ciszę i oddech od codzienności. Nikt nie będzie na nie naciskał ani wymagał niemożliwego. Ryby będą miały święty spokój od obowiązków. Krótki urlop wyjdzie im na dobre. Ich intuicja podpowie im, jak unikać kłopotów. Będą o wiele lepsze w stawianiu granic. Odważnie spędzą święta po swojemu.

Źródło: Top.pl