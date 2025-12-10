Przyszłość Polski i osobiste przewidywania

W jednym z najnowszych materiałów wideo, opublikowanym na kanale YouTube, kontrowersyjny jasnowidz z Człuchowa, Krzysztof Jackowski, został zapytany przez jednego z obserwatorów o to, jak będzie wyglądać Polska za dziesięć lat. Jackowski rozpoczął swoją odpowiedź od osobistej uwagi, stwierdzając, że jego samego „już na pewno nie będzie”. Następnie przeszedł do przewidywań dotyczących kraju. Zdaniem jasnowidza, terytorium Polski ma zostać podzielone na trzy części. Jedna z tych części, obejmująca wschodnią granicę od Włodawy, przez Krasnystaw, aż do Zamościa, ma być całkowicie i trwale, przynajmniej na dłuższy czas, stracona dla Polski. Jackowskiemu najlepiej kojarzą się tereny Pomorza, Pomorza Zachodniego oraz pas ciągnący się na zachód w dół, który nazwał byłymi ziemiami pruskimi lub niemieckimi. Choć sugeruje, że tam Polacy i polskość mogą się zachować, jednocześnie ma dziwne wrażenie, że może to być związane z podziałem Polski i że o te obszary z pewnością zadbają Niemcy.

Wizja podziału terytorialnego Polski

Jackowski szczegółowo opisał mapę przyszłej Polski, na której miałby pojawić się obszar oznaczony kreskami, symbolizujący strefę pod określonym lub czasowym zaborem. Według jego wizji, dotyczyłoby to zachodniej i południowo-zachodniej Polski, podczas gdy inne regiony miałyby pozostać wolne. Jasnowidz sugeruje, że niektóre miasta mogą uzyskać status neutralny. Przewiduje, że choć Warszawa znajdzie się pod zaborem, to tereny aż do Krasnegostawu będą całkowicie zajęte i formalnie przestaną być częścią Polski. Natomiast takie miasta jak Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, a potencjalnie również Kraków i Łódź, według Jackowskiego, pozostaną obszarami polskimi lub utrzymają się pod polską kontrolą na zachodzie i północy kraju. W kontekście ekspansji, jasnowidz twierdzi, że jeśli Rosja dokona jakiejkolwiek ekspansji na Europę Wschodnią lub resztę Europy, to zajęte przez nią terytoria pozostaną pod jej kontrolą na długi okres - nie zostaną zwrócone ani w wyniku porozumień, ani po ogłoszeniu pokoju, lecz będą okupowane przez lata.

Przepowiednie na 2026 rok. Konflikty i kryzys

Jackowski przewiduje, że w 2026 roku dojdzie do wybuchu kilku konfliktów zbrojnych - konkretnie czterech lub pięciu wojen. Dodatkowo, rok 2026 ma przynieść potężne zmiany o charakterze ekonomicznym. W odniesieniu do Unii Europejskiej, jasnowidz spodziewa się, że kilka państw będzie dążyło do jej opuszczenia z powodu konfliktu interesów. Według jego słów, będzie to najprawdopodobniej miało związek z totalnym kryzysem, który ma się ujawnić już w 2026 roku, co z kolei całkowicie zburzy ideę wspólnoty europejskiej.

Wizja Krzysztofa Jackowskiego. Los Donalda Trumpa i kryzys w USA

W kontekście amerykańskiej polityki, Jackowski jest zdania, że w 2026 roku Donald Trump przestanie pełnić funkcję prezydenta. Jasnowidz spekuluje, że odejdzie z urzędu z powodu stanu zdrowia lub z innych przyczyn. W jego wizji, będzie się wówczas szeroko mówić o tym, że Ameryka traci demokrację i przestaje być państwem demokratycznym dla swoich obywateli. USA wejdą w okres destabilizacji, co będzie dla nich zwiastunem bardzo trudnego czasu. Jackowski przewiduje również, że w 2026 roku dojdzie do poważnego zagrożenia militarnego. Co więcej, w Stanach Zjednoczonych wybuchną masowe protesty skierowane przeciwko następcy Trumpa, a społeczeństwo będzie dążyć do obalenia nowego prezydenta. Rozruchy te mają objąć duże obszary kraju.