Czym jest retrogradacja Merkurego?

Retrogradacja to pozorny ruch wsteczny planety na niebie z perspektywy Ziemi, będący iluzją optyczną. Dzieje się tak, ponieważ Ziemia wyprzedza Merkurego na swoich orbitach. Retrogradacja w astrologii symbolizuje okres chaosu, opóźnień w komunikacji, podróżach i podejmowaniu decyzji, zachęcając do powrotów i analizy zamiast nowych startów.

Reklama

Kiedy nastąpi retrogradacja Merkurego w 2026 roku?

Retrogradacja Merkurego dotknie sferę finansową w trzech kluczowych momentach 2026 roku.

Pierwszy okres, trwający od 26 lutego do 20 marca 2026 (w znaku Ryb). Ten tranzyt wymaga szczególnej uwagi w kwestiach związanych z kreatywnymi projektami, dużymi, niejasnymi wydatkami oraz unikania spekulacji. Druga faza, między 29 czerwca a 23 lipca 2026 (w znaku Raka), kierując uwagę na finanse związane z domem, rodziną, nieruchomościami oraz bezpieczeństwem finansowym, sugerując ostrożność w sprawach kredytowych i remontowych. Ostatni, trzeci okres, od 24 października do 13 listopada 2026 (w Skorpionie i Wadze), koncentruje się na wspólnych zasobach, długach, inwestycjach i partnerstwach biznesowych, co nakazuje dogłębną weryfikację wszelkich umów i zobowiązań.

Czego nie robić w czasie retrogradacji Merkurego? Ogólne zasady bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich znaków na 2026 rok

Bez względu na przynależność do konkretnego znaku zodiaku, istnieją uniwersalne zalecenia, które pozwolą zabezpieczyć majątek w czasie każdej retrogradacji. Najważniejszą zasadą jest wstrzymanie się od podpisywania ważnych umów i kontraktów, rozpoczynania dużych inwestycji lub dokonywania zakupu drogiego sprzętu elektronicznego czy pojazdów, ponieważ transakcje te są obarczone wyższym ryzykiem awarii lub późniejszych zmian warunków. Okres ten powinien być natomiast przeznaczony na finansowy audyt: dokładne przejrzenie domowego budżetu, weryfikację zaległych rachunków, uporządkowanie dokumentów i skorygowanie wszelkich pomyłek księgowych. Warto też przygotować się na powrót starych spraw finansowych, takich jak zapomniane długi czy konieczność ponownego rozliczenia dawnych zobowiązań.

Retrogradacja Merkurego w 2026 roku a indywidualne wpływy na finanse wszystkich znaków zodiaku

Każdy znak zodiaku odczuje wpływ retrogradacji w obszarze związanym z domem, przez który tranzytuje Merkury.

Barany i Lwy powinny skupić się na kontrolowaniu impulsywnych wydatków i unikaniu ryzykownych spekulacji, szczególnie w zakresie osobistych dochodów lub projektów kreatywnych.

Byki i Panny, których Merkury jest współwładcą, muszą być podwójnie ostrożne w analizie dokumentów i sprawach związanych z kredytami lub wspólnym majątkiem.

Bliźnięta, będące bezpośrednio pod wpływem Merkurego, powinny uważać na błędy w komunikacji handlowej i niejasności w codziennych rozliczeniach.

Raki i Wodniki muszą zwrócić uwagę na sprawy nieruchomości, remonty i finanse rodzinne, unikając pochopnych decyzji związanych z domem.

Wagi i Skorpiony powinny szczegółowo weryfikować umowy partnerskie i spłaty długów, unikając nieporozumień w rozliczeniach.

Strzelce i Koziorożce mogą doświadczyć konieczności rewizji warunków pracy lub wydatków związanych z hobby i rozrywką.

Ryby, szczególnie w czasie pierwszej retrogradacji, powinny uporządkować swoje cele finansowe i unikać bycia ofiarą oszustw.

Retrogradacja Merkurego w 2026 roku, choć może stwarzać pozorne przeszkody, jest w rzeczywistości czasem sprzyjającym mądremu zarządzaniu pieniędzmi i naprawianiu błędów z przeszłości, co ostatecznie prowadzi do większej finansowej stabilności.