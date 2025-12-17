Druga połowa grudnia to czas szczególny, w którym radosne oczekiwanie na święta przeplata się z fizycznym i psychicznym zmęczeniem związanym z kończącym się rokiem. Oto kluczowe aspekty zdrowotne, na które poszczególne znaki zodiaku powinny zwrócić uwagę, aby wejść w nowy rok w pełni sił.