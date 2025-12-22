rozwiń

Baran: Co na horyzoncie?

Świąteczna atmosfera udzieli się zodiakalnym Baranom, które będą chciały pojednać się z dotychczasowymi wrogami. Ktoś, z kim od dawna nie rozmawiały, a wręcz z którym się kłóciły, będzie mógł liczyć na ich łaskę.

To czas, aktywny dla Baranów. Wchłonie ich świąteczny nastrój: jarmarki, zakupy i odwiedziny u rodziny oraz przyjaciół.

Byk: Spokojnie w święta

Byki w tym roku okres świąteczny będą miały dość spokojny. Nadwyżki finansowe przeznaczą na wszystkie najpotrzebniejsze zakupy. Według horoskopu mogą sobie pozwolić na catering i wynająć pomoc do sprzątania.

Święta spędzą bez nieznanych osób. Będą mogły cieszyć się niezwykłym prezentem. Końcówka roku będzie bardzo udana.

Bliźnięta: Najpierw myśl, potem mów

Bliźnięta spędzą święta w przyjaznej atmosferze. Mogą odnowić kontakt z kimś z przeszłości. Odnowiony kontakt zaowocuje w przyszłym roku. Bliźnięta powinny jednak trzymać na wodzy swój język, aby nie powiedzieć o jedno zdanie za dużo. Nieprzemyślana uwaga może pociągnąć za sobą lawinę zdarzeń.

Rak: Ważna pomoc

Dla Raków Boże Narodzenie będzie czasem szczególnym. Niespodziewana informacja nastroi ich pozytywnie do przyszłości, a rodzina będzie serwowała same pochwały. W tym roku będą mniej przytłoczone obowiązkami. Bliscy pomogą przygotować świąteczne dania i posprzątać. Będzie więcej czasu na odpoczynek.

Lew: Przełomowa rozmowa na horyzoncie

Lew spędzi ciepłe spokojne święta. Przyjdzie do niego nowa energia i zechce zorganizować jakiś wyjazd. Zodiakalne Lwy czeka jednak ważna rozmowa, która może okazać się przełomowa.

Panna: Ciesz się chwilami z bliskimi

Panny w przedświątecznym zgiełku czują się idealnie. Każdemu organizują czas, ale niektórzy mogą poczuć sie przytłoczeni. Panny powinny powstrzymać swoje krytyczne komentarze i po prostu cieszyć się chwilami z bliskimi. Święta będzie można zaliczyć do udanych.

Waga: Miłość czeka

Wagi uwielbiają okres świąteczny od kuchni po dekoracje. Rodzina doceni w tym roku ich starania. Wagom uda się uniknąć przykrego konfliktu. Dodatkowe nadchodzą zmiany, które mogą wyjść Wagom na dobre. W miłości to będzie doskonały czas, a samotni mogą spotkać swoją drugą połówkę.

Skorpion: Intensywny czas

Skorpiony odpoczną i nabiorą sił przed kolejnym rokiem. Zażegnają konflikt, który rozpoczął się już dawno temu. To może być prawdziwy przełom. Horoskop na święta zapowiada ważne rozmowy i intensywne emocje.

Strzelec: Niespodzianka na horyzoncie

Święta będą dla Strzelców pełne pozytywnych niespodzianek. Nadejdzie do nich wiadomość od kogoś, z kim dawno nie rozmawiali. Strzelce zaplanują dla rodziny aktywny czas na świeżym powietrzu.

Koziorożec: Ważna wiadomość z pracy

Koziorożce w święta pozwolą sobie na spokój spędzenie miłego czasu z bliskimi. Dodatkowo otrzymają ważną wiadomość z pracy, która bardzo ich ucieszy. Nowy rok zapowiada się obiecująco.

Wodnik: Kłótnia na horyzoncie

U Wodników w relacjach może pojawić się konflikt, więc w okresie świątecznym warto postawić na spokój. Inaczej padną ostre słowa, których już nie da się cofnąć.

Ryby: Odpoczynek pomoże

Ryby w gorączkowych przygotowaniach do świąt, przeforsują się. Na szczęście reszta czasu upłynie im na odpoczynku, w gronie przyjaciół i rodziny. Szykują się wyjazdy i niespodziewane spotkania.

Źródło: Top.pl