Baran: Co na horyzoncie?
Świąteczna atmosfera udzieli się zodiakalnym Baranom, które będą chciały pojednać się z dotychczasowymi wrogami. Ktoś, z kim od dawna nie rozmawiały, a wręcz z którym się kłóciły, będzie mógł liczyć na ich łaskę.
To czas, aktywny dla Baranów. Wchłonie ich świąteczny nastrój: jarmarki, zakupy i odwiedziny u rodziny oraz przyjaciół.
Byk: Spokojnie w święta
Byki w tym roku okres świąteczny będą miały dość spokojny. Nadwyżki finansowe przeznaczą na wszystkie najpotrzebniejsze zakupy. Według horoskopu mogą sobie pozwolić na catering i wynająć pomoc do sprzątania.
Święta spędzą bez nieznanych osób. Będą mogły cieszyć się niezwykłym prezentem. Końcówka roku będzie bardzo udana.
Bliźnięta: Najpierw myśl, potem mów
Bliźnięta spędzą święta w przyjaznej atmosferze. Mogą odnowić kontakt z kimś z przeszłości. Odnowiony kontakt zaowocuje w przyszłym roku. Bliźnięta powinny jednak trzymać na wodzy swój język, aby nie powiedzieć o jedno zdanie za dużo. Nieprzemyślana uwaga może pociągnąć za sobą lawinę zdarzeń.
Rak: Ważna pomoc
Dla Raków Boże Narodzenie będzie czasem szczególnym. Niespodziewana informacja nastroi ich pozytywnie do przyszłości, a rodzina będzie serwowała same pochwały. W tym roku będą mniej przytłoczone obowiązkami. Bliscy pomogą przygotować świąteczne dania i posprzątać. Będzie więcej czasu na odpoczynek.
Lew: Przełomowa rozmowa na horyzoncie
Lew spędzi ciepłe spokojne święta. Przyjdzie do niego nowa energia i zechce zorganizować jakiś wyjazd. Zodiakalne Lwy czeka jednak ważna rozmowa, która może okazać się przełomowa.
Panna: Ciesz się chwilami z bliskimi
Panny w przedświątecznym zgiełku czują się idealnie. Każdemu organizują czas, ale niektórzy mogą poczuć sie przytłoczeni. Panny powinny powstrzymać swoje krytyczne komentarze i po prostu cieszyć się chwilami z bliskimi. Święta będzie można zaliczyć do udanych.
Waga: Miłość czeka
Wagi uwielbiają okres świąteczny od kuchni po dekoracje. Rodzina doceni w tym roku ich starania. Wagom uda się uniknąć przykrego konfliktu. Dodatkowe nadchodzą zmiany, które mogą wyjść Wagom na dobre. W miłości to będzie doskonały czas, a samotni mogą spotkać swoją drugą połówkę.
Skorpion: Intensywny czas
Skorpiony odpoczną i nabiorą sił przed kolejnym rokiem. Zażegnają konflikt, który rozpoczął się już dawno temu. To może być prawdziwy przełom. Horoskop na święta zapowiada ważne rozmowy i intensywne emocje.
Strzelec: Niespodzianka na horyzoncie
Święta będą dla Strzelców pełne pozytywnych niespodzianek. Nadejdzie do nich wiadomość od kogoś, z kim dawno nie rozmawiali. Strzelce zaplanują dla rodziny aktywny czas na świeżym powietrzu.
Koziorożec: Ważna wiadomość z pracy
Koziorożce w święta pozwolą sobie na spokój spędzenie miłego czasu z bliskimi. Dodatkowo otrzymają ważną wiadomość z pracy, która bardzo ich ucieszy. Nowy rok zapowiada się obiecująco.
Wodnik: Kłótnia na horyzoncie
U Wodników w relacjach może pojawić się konflikt, więc w okresie świątecznym warto postawić na spokój. Inaczej padną ostre słowa, których już nie da się cofnąć.
Ryby: Odpoczynek pomoże
Ryby w gorączkowych przygotowaniach do świąt, przeforsują się. Na szczęście reszta czasu upłynie im na odpoczynku, w gronie przyjaciół i rodziny. Szykują się wyjazdy i niespodziewane spotkania.
