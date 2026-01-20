Przepowiednie Nostradamusa

Historia zna wielu wizjonerów, jednak żaden z nich nie wywarł tak trwałego wpływu na wyobraźnię masową jak Nostradamus. Jego dzieło "Les Prophéties" to zbiór enigmatycznych czterowierszy, które na przestrzeni wieków interpretowano jako zapowiedzi wojen, upadków imperiów oraz spektakularnych odkryć. Choć współcześni sceptycy często zarzucają tłumaczom nadinterpretację i naciąganie faktów, istnieje szereg proroctw, które ze względu na swoją precyzję lub zbieżność terminologiczną budzą autentyczne zdumienie nawet wśród racjonalistów. Analiza tych najbardziej spektakularnych przypadków pozwala zrozumieć, dlaczego postać francuskiego maga wciąż dominuje w dyskursie o tym, co nieuchronne i niepoznane. Oto zestawienie wydarzeń, które zdaniem wielu stanowią dowód na niezwykłą trafność wizji Nostradamusa.

Reklama

Wielki Pożar Londynu w 1666 roku

To jedna z najczęściej przywoływanych przepowiedni, uchodząca za niezwykle precyzyjną. Nostradamus pisał o "krwi sprawiedliwych, której żądać będą w Londynie, spalonej przez ogień w roku sześćdziesiąt sześć". Choć pożar, który strawił niemal całe miasto, wybuchł ponad sto lat po śmierci astrologa, zbieżność daty oraz wskazanie konkretnej metropolii do dziś budzą zdumienie historyków ezoteryki.

Dojście Adolfa Hitlera do władzy

Reklama

W swoich przepowiedniach jasnowidz wspominał o dziecku urodzonym w biednej rodzinie w zachodniej Europie, które "uwiedzie swoimi mowami wielkie tłumy". Kluczowym elementem tej interpretacji jest użyte przez Nostradamusa słowo "Hister" (lub "Ister"). Choć współcześnie uznaje się to za starożytną nazwę Dunaju, zwolennicy teorii o jasnowidzeniu widzą w tym bezpośrednie odniesienie do nazwiska dyktatora, którego potęga rozrosła się właśnie nad brzegami tej rzeki.

Rewolucja Francuska i los Ludwika XVI

Wiele czterowierszy ma odnosić się do upadku monarchii we Francji. Opisy "zakutego w żelazo króla" oraz chaosu, w którym "ludzie niskiego stanu" przejmują władzę, są interpretowane jako zapowiedź wydarzeń z 1789 roku. Badacze wskazują zwłaszcza na opis ucieczki króla do Varennes, który w pismach Nostradamusa zawierał detale dotyczące strojów i trasy przejazdu orszaku królewskiego.

Ataki na World Trade Center z 11 września

To proroctwo zyskało ogromną popularność na początku XXI wieku. Nostradamus pisał o "ogniu z centrum ziemi", który sprawi, że "zatrzęsie się Nowe Miasto". Interpretatorzy utożsamiają "Nowe Miasto" z Nowym Jorkiem, a wspomnienie o "dwóch wielkich skałach", które zostaną zaatakowane, odczytano jako wizję zniszczenia wież World Trade Center.

Śmierć króla Henryka II podczas turnieju

Jest to przepowiednia, która zapewniła Nostradamusowi sławę jeszcze za jego życia. Opisał on "młodego lwa", który pokona "starego" na polu walki w złotej klatce, przebijając mu oczy. W 1555 roku król Francji Henryk II zginął podczas turnieju rycerskiego, gdy odłamek kopii przeciwnika przebił jego pozłacany hełm i utkwił w oku monarchy, co doprowadziło do jego śmierci w potwornych męczarniach.