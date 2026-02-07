Numerologia to nauka, która przez wieki towarzyszyła ludziom i pomagała w przepowiadaniu ich przyszłości ze względu na cyfry i liczby. Dziś, podobnie, jak horoskopy, kojarzona jest głównie z datami urodzenia, czy danym miesiącem lub rokiem.

Te trzy znaki zodiaku są wyjątkowo uzdolnione. Sprawdź, czy jesteś na liście
Te trzy znaki zodiaku są wyjątkowo uzdolnione. Sprawdź, czy jesteś na liście

Zobacz również

Tymczasem okazuje się, że dotyczyć ona może również naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które w dzisiejszych czasach dostajemy głównie w formie elektronicznej i w takiej też je coraz częściej wydajemy, to zbiór określonych cyfr. Te w numerologii mają znaczenie podobnie, jak data urodzenia.

Jaka cyfra w kwocie pensji symbolizuje bogactwo?

Według tej nauki ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może symbolizować to, czy w najbliższej przyszłości będziemy mieć powodzenie finansowe, czy też nie.

Reklama

Wśród cyfr, które sprzyjają bogactwu dominuje 8. To symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy i umiejętności ich inwestowania. Warto, więc by nasza wypłata kończyła się właśnie 8.

Jakich cyfr powinniśmy unikać w kwocie pensji?

Numerologia wyjaśnia, że ostatnia cyfra naszej pensji nie powinna być ani 0, ani 9. Powód? W numerologii zero nie jest liczbą. Co prawda symbolizuje perfekcję, ale jeśli chodzi o pieniądze nie przynosi szczęścia a wręcz przeciwnie kojarzy się z brakiem funduszy i pustką chociażby w portfelu. Z kolei cyfra 9 to dobra intuicja i wrażliwość. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.