Numerologia to nauka, która przez wieki towarzyszyła ludziom i pomagała w przepowiadaniu ich przyszłości ze względu na cyfry i liczby. Dziś, podobnie, jak horoskopy, kojarzona jest głównie z datami urodzenia, czy danym miesiącem lub rokiem.

Tymczasem okazuje się, że dotyczyć ona może również naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które w dzisiejszych czasach dostajemy głównie w formie elektronicznej i w takiej też je coraz częściej wydajemy, to zbiór określonych cyfr. Te w numerologii mają znaczenie podobnie, jak data urodzenia.

Jaka cyfra w kwocie pensji symbolizuje bogactwo?

Według tej nauki ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może symbolizować to, czy w najbliższej przyszłości będziemy mieć powodzenie finansowe, czy też nie.

Wśród cyfr, które sprzyjają bogactwu dominuje 8. To symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy i umiejętności ich inwestowania. Warto, więc by nasza wypłata kończyła się właśnie 8.

Jakich cyfr powinniśmy unikać w kwocie pensji?

Numerologia wyjaśnia, że ostatnia cyfra naszej pensji nie powinna być ani 0, ani 9. Powód? W numerologii zero nie jest liczbą. Co prawda symbolizuje perfekcję, ale jeśli chodzi o pieniądze nie przynosi szczęścia a wręcz przeciwnie kojarzy się z brakiem funduszy i pustką chociażby w portfelu. Z kolei cyfra 9 to dobra intuicja i wrażliwość. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.