Pieniądze i dobrobyt jest tym, o czym marzy prawie każdy. W dawnych czasach ludzie wierzyli i w przesądy, i w magię. Rytuały, które przyciągały nie tylko szczęście w miłości, ale też bogactwo.

Ten rytuał przyciągnie pieniądze

Zazwyczaj były to bardzo proste czynności, które zapewniały dobrobyt i pomyślność. Okazuje się, że wiele takich rytuałów przetrwało do dziś i z powodzeniem wciąż można je wykorzystywać.

Reklama

Ten jeden rytuał miał nie tylko odpędzić biedę, ale przede wszystkim przyciągnąć pieniądze i dostatek. To nie jest nic skomplikowanego. Można to zrobić w domowym zaciszu, bez niczyjej pomocy. O czym dokładnie jest mowa?

Ten rytuał jest banalnie prosty. Zapewni dobrobyt

Rytuał ten jest naprawdę prosty. Do przyciągnięcia pieniędzy i dobrobytu w ten sposób będzie potrzebna mięta. Ta roślina, podobnie jak bazylia, ma wiele magicznych właściwości. Jest symbolem miłości, mądrości, ale też gościnności. To również zioło, które ma w sobie bardzo pozytywną energię.

Dlaczego warto wykorzystać jej moc? Miłość, którą symbolizuje mięta sprawi, że zyskasz sympatię innych ludzi, gościnność zadziała, gdy będziesz potrzebować pomocy a mądrość pozwoli pomnożyć pieniądze, które już masz albo zarobisz.

Jak wykonać rytuał przyciągający pieniądze?

Reklama

Do wykonania rytuału przyciągającego bogactwo potrzebnych będzie 12 liści świeżej mięty. Nie mniej, nie więcej. Każdy liść to symbol szczęście w jednym z miesięcy w roku. Postaw na tacy zieloną świecę. Jej kolor, jak nietrudno się domyślić, przyciąga pieniądze i kojarzy się z bogactwem. Do tego rytuały przyda się również wrzątek oraz swój ulubiony kubek.

Trzeba nalać do niego wrzątku i rozpalić świecę. Postaw je obok siebie i w skupieniu wrzucaj do kubka jeden po drugim liście mięty. Przy każdym kolejnym pomyśl o pieniądzach i dobrobycie na dany miesiąc. Poczekaj aż świeca przestanie się palić. Wypij napar z mięty i zwróć się do losu, by przyniósł ci szczęście. To właśnie ten staropolski rytuał ludowy odgoni złe duchy i przyciągnie dobrobyt oraz pieniądze.