Bukietami kwiatów obdarowujemy z okazji urodzin, imienin a także, gdy chcemy komuś za coś podziękować lub przeprosić. Najczęściej wybieranymi kwiatami, dla bardzo bliskich nam osób są róże w kolorze czerwieni.

Ten kolor kwiatów symbolizuje zazdrość

To symbol miłości, elegancji i kobiecości. Z kolei żółty kolor może oznaczać zazdrość albo rozstanie. Ukryty przekaz kwiatów towarzyszy nam tak naprawdę przy każdej okazji. Okazuje się, że liczy się nie tylko kolor i gatunek kwiatów, ale również ich ilość w bukiecie.

Podstawową zasadą, co do ilości kwiatów jest ta, by nie wręczać nikomu parzystej ich liczby. Do dziś parzysta liczba kwiatów w bukiecie lub wiązance zarezerwowana jest dla ceremonii pogrzebowych. Podobnie jest z chryzantemami, które nie są kwiatami do wręczania na urodziny lub imieniny.

Ta ilość kwiatów w bukiecie przynosi pecha

Bukiety z czterema kwiatami to nie tylko najlepszy pomysł ze względu na parzystą liczbę, ale też symbolikę tej liczby. Oznacza ona nieszczęście i może przynieść pecha osobie, która zostanie obdarowana takim bukietem. Lepiej również nie wręczać tych, w których znajduje się 15 kwiatów.

Jaką ilością kwiatów w bukiecie wyznać miłość?

W symbolice bukietów oznaczają one przeprosiny. Mogą też oznaczać, że nasza druga połówka lub bliska osoba nie do końca są z nami szczerzy. Miłość z kolei dobrze okazać bukietem, w którym znajduje się jedna róża albo 7 kwiatów. To symbol przywiązania i bardzo szczerych uczuć.