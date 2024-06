Mało kto zdaje sobie sprawę, że każda cyfra i liczba ma wpływ na nasze życie. Mówi o tym numerologia. Choć wydawać, by się mogło, że skupia się głównie na cyfrach zawartych w naszych datach urodzenia, potrafi też określić dobre lub złe moce w innych sferach naszego życia.

Osoby mieszkające na tym piętrze są szczęśliwe

Jedną z nich jest miejsce, a właściwie numer piętra, czy też mieszkania. Okazuje się, że są one ważne, bo budują energię, która towarzyszy nam każdego dnia. Gdzie, jak nie w domu spędzamy najwięcej czasu. To też miejsce, w którym żyjemy z innymi domownikami. Naszą rodziną, drugą połówką, czy znajomymi. Numerologia wskazuje numer piętra, który należy do tych, które przynoszą najwięcej dobrej energii i chronią przed tą złą.

Na jakim piętrze mieszkają szczęśliwi ludzie? Ci, którzy nie tylko nie mają zbyt wielu trosk i zmartwień, ale też dzięki szczęściu i pozytywnym emocjom, które ich spotykają, żyją dłużej? Numerologia mówi, że tym numerem piętra, które chroni przed złą energią jest 9.

Najbardziej szczęśliwy numer piętra według numerologii

Osoby mieszkające na piętrze z numerem 9 są osobami, które są optymistycznie nastawione do życia. Rzadko spotykają je przykre sytuacje i źli ludzie. To właśnie cyfra 9 sprawia, że są pod stałą ochroną dobrej energii. Osoby mieszkające na tym piętrze nie stronią od zawierania dobrych znajomości. Są towarzyskie, wesołe i często prowadzą bardzo gościnne domy. Dlatego też zawsze, nawet jeśli spotka je coś trudnego i złego, mogą liczyć na wsparcie bliskich lub sąsiadów.

Numerologiczna 9 to symbol wiary, inteligencji i intuicji. Osoby, którym w życiu towarzyszy ta cyfra czują się, więc bezpiecznie, nie popadają w pesymizm i nie dają się oszukać. Mieszkanie pod numerem 9 jest, więc idealne nie tylko dla samotników, czy par, ale przede wszystkim dla rodzin. Pozytywna energia, którą daje ta cyfra sprawi, że wszyscy domownicy będą żyli w zgodzie i wzajemnym szacunku.