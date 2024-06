Od przeznaczenia nie można uciec. Numerologia wiele uwagi poświęca datom urodzin. To stały zbiór cyfr, które mają swoją energię. To z niej wynika, czy mamy w życiu szczęście, czy też bardziej musimy się o nie postarać i zabiegać. Według numerologii ucieczka od swojego przeznaczenia nie jest możliwa.

Osoby urodzone tego dnia muszą walczyć o swoje

Każda cyfra w numerologii ma swoje indywidualne znaczenie. Jeśli wydaje ci się, że inni mają w życiu łatwiej, niż ty, to być może właśnie wpływ ma na to właśnie układ cyfr. Istnieje bowiem jedna data urodzenia, która nie do końca sprzyja szczęściu i powodzeniu.

Osoby wtedy urodzone muszą bardziej walczyć i zabiegać o swoje. Mają pod górkę, ale to nie oznacza, że nie zdobędą tego, czego pragną. Mimo, że numerologia mówi, że jest im trudniej a data ich urodzenia jest mocno pechowa, to z drugiej strony wyposażeni zostali w intuicję i ogromną wrażliwość.

Najbardziej pechowa data urodzenia według numerologii

Jaka to data urodzenia? Numerologia mówi, że to 9.09 to najbardziej pechowa datą urodzenia. W języku japońskim cyfra ta oznacza cierpienie i nieszczęście. Życie osób wtedy urodzonych jest o wiele trudniejsze, niż innych. Nie odpuszcza im pech i trudne a czasem naprawdę bardzo nieprzyjemne sytuacje. Na szczęście posiadają ogromną intuicję i podświadomość, która pomaga im w wychodzeniu z problemów, nawet tych wydających się z pozoru nie do rozwiązania. Trudne życiowe momenty pomagają im przetrwać także empatia i siła serca. Osoby urodzone 09.09 są bardzo konsekwentne w dążeniu do celu i mają ogromny upór.