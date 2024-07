Pełnia Księżyca to bardzo ważny moment każdego miesiąca. Nie tylko ciekawi i wzbudza emocje, ale też sprawia, że niektórzy w ten czas mają problemy ze snem albo wręcz przeciwnie są nad wyraz wypoczęci i zadowoleni z życia. Od wieków pełnia służyła ludzkości do planowania życia, w tym czasu pracy i czasu odpoczynku. Każda pełnia miała i do tej pory ma swoją nazwę.

Kiedy wypada Pełnia Księżyca w lipcu 2024?

Pełnia wypadająca w lipcu nazywana jest Pełnią Koźlego Księżyca. Nazwa pochodzi od okresu, w którym młode jelenie zaczynają rozwijać swoje poroże. W astrologii to czas wzrostu, dojrzewania, ale również wewnętrznej transformacji. W lipcu 2024 roku pełnia księżyca wypadnie 21. dnia miesiąca.

Tegoroczny Koźli Księżyc przyniesie ze sobą bardzo intensywną energię. To właśnie ona wpłynie znacząco na nasze emocje, relacje a przede wszystkim plany na przyszłość. Jak uważają astrologowie to będzie świetny czas na refleksje dotyczące naszego rozwoju, osiągnięć oraz celów. To właśnie podczas Pełni Koźlego Księżyca warto nie tylko zaplanować, ale też wprowadzić w życie zmiany zarówno te, które dopiero się pojawiły, jak i te planowane od dawna.

Komu szczególnie posłuży Pełnia Koźlego Księżyca?

Pełnia Koźlego Księżyca to będzie czas, w którym zmiany szczególnie odczują niektóre znaki zodiaku. Baran, Lew, czy Strzelec powinny przygotować się na podjęcie ważnych życiowych decyzji. Dla Wodnika i Bliźniąt to będzie z kolei moment analizowania swoich planów, czy założeń, ale również relacji. Niewykluczone, że przemyślenia te doprowadzą do zmian zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na większych, niż dotychczas obrotach będzie pracowała również intuicja niektórych osób. To może sprawić, że uzewnętrznią się skrywane do tej pory lęki i pragnienia. Może to właśnie teraz warto zmierzyć się z nimi i spróbować je uporządkować.

Pełnia Koźlego Księżyca to również idealny czas na pracę nad relacjami. Niektóre właśnie teraz mogą się na dobre zakończyć albo przeżyć swój renesans. Warto, więc spotkać się z tymi, którzy są nam bliscy i wyjaśnić wszelakie nieporozumienia. Pełnia Koźlego Księżyca to świetny czas na umacnianie więzi.