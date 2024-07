Według astrologów niektóre znaki zodiaku mają niektórych cech lub zachowań więcej niż inne. W horoskopie są takie, które gdy ktoś je zrani, nie potrafią odpuścić. Ich chęć zemsty bywa naprawdę niebywała. Odgrywają się na swoim oprawcy, w najmniej spodziewanym momencie.

Reklama

Ten znak zodiaku potrafi być mściwy

Który ze znaków zodiaku jest tym najbardziej mściwym? Okazuje się, że to Panna. Wystarczy jedno złe słowo lub gest, by obraziła się śmiertelnie i i wyraziła chęć zemsty. Na szczęście w wielu przypadkach kończy się to tylko na kilku złych słowach i groźbach wobec tego, kto skrzywdził. Inaczej jest w przypadku Ryb. Te są bardzo wrażliwe na swoim punkcie.

Nie tylko szybko się obrażają i złoszczą, ale ich chęć zemsty nie pozostaje tylko w sferze słów. Szybko przechodzą do czynów i potrafią odbić piłeczkę krytyki, czy złych emocji.

Ten znak zodiaku nie odpuszcza, gdy ktoś go zrani lub urazi

Okazuje się jednak, że to nie Ryby i nie Panny są w kwestii mściwości najbardziej aktywne. To zupełnie inny znak zodiaku potrafi być mściwy i złośliwy. Jaki? To Skorpion. Zazwyczaj odporne na krytyczne uwagi i plotki na swój temat, nie potrafią przejść obojętnie, gdy ktoś je naprawdę skrzywdzi. Wtedy ta druga strona o naprawie relacji i dobrych stosunkach może zapomnieć. Często, gdy Skorpion powie, że wybaczył i nie chowa urazy, nie jest to do końca prawdą. Jego serce i uczucia nadal będą zranione a gdy dojdzie do kolejnej sprzeczki, czy kłótni, wypomni zamierzchłe zdarzenia i zranienia. Na pewno nie da zapomnieć o poczuciu winy. Sprawi, że osoba, która zraniła, kolejny raz poczuje się źle.