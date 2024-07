Lipiec to czas zmian. Miesiąc, w którym rozpoczyna się astronomiczne i kalendarzowe lato. Według astrologów to czas, w którym poza tym, że wielu z nas szuka chwili odpoczynku, następuje sporo zmian przede wszystkim w sferze uczuć.

Te znaki zodiaku czekają w lipcu miłosne zawirowania

Niektóre znaki zodiaku powinny spodziewać się miłosnych niespodzianek, ale niekoniecznie takich, które pójdą w dobrą stronę i zakończą się happy endem. Które znaki zodiaku mogą zostać singlami?

Z horoskopów zwłaszcza na drugą połowę lipca wynika, że jednym ze znaków zodiaku, który czekają miłosne zawirowania jest Byk. Osoby te dowiedzą się, że ich druga połowa skrywa pewne tajemnice, które mogą źle wpłynąć na relacje. Do tej pory udany i zgodny związek, może okazać się nie tak dobrą relację. Byki będą czuły się zdradzone niekoniecznie fizycznie, co psychicznie. Dojdzie do tego, że mogą chcieć zakończyć relację, w której są i przestać ufać partnerowi. Jeżeli ta relacja jednak przetrwa, to druga połówka Byka będzie się musiała mocno postarać, by odbudować stracone zaufanie.

Ten znak zodiaku będzie miał miłosne kłopoty

Kolejny znak zodiaku, który może spodziewać się problemów w życiu uczuciowym, to Waga. Z racji tego, że to zazwyczaj osoby opanowane i mało nerwowe, najprawdopodobniej bez problemu pokonają ten kryzys. Wyjdą z niego silniejsze i lepiej poznają swoje potrzeby. Miłosne problemy wzmocnią ich relacje z drugą połówką.

Ten znak zodiaku najprawdopodobniej zostanie singlem

Odcięcie się od tego, co nie rokuje i co im w duszy nie gra, będą miały również Skorpiony. Jeżeli w ich głowach, co jakiś czas pojawiają się wątpliwości, czy to ma sens, to będzie najlepszy czas, by podjąć decyzję o zakończeniu związku, czy relacji. Skorpiony zatęsknią za wolnością i smakiem wakacyjnych flirtów, czy motyli w brzuchu. Napięcie będzie tak ogromne, że najprawdopodobniej jedynym wyjściem dla osób spod tego znaku zodiaku będzie zerwanie z dotychczasowym partnerem i pójściem za głosem serca.