Numerologia wróciła do łask. Podobnie, jak horoskopy, wiele osób traktuje ją bardzo poważnie i wierzy w swoje przeznaczenie zapisane w cyfrach i liczbach. W starożytności była traktowana na równi z matematyką. Korzystali z niej zarówno Grecy, jak i Egipcjanie.

To właśnie numerologia uważa, że liczby i cyfry zapisane w naszych datach urodzenia wpływają na to, jacy jesteśmy i jaka jest rzeczywistość wokół nas. Gdy zsumuje się wszystkie zawarte w dacie urodzenia liczby wyjdzie cyfra, która prowadzi nas przez całe życie. To w niej zapisana jest nasza przyszłość, cechy charakteru, wady oraz zalety.

Osoby urodzone tego dnia miesiąca odnoszą finansowe sukcesy

Okazuje się, że również dzień miesiąca urodzenia wiele o nas mówi. Szczególnie jeden z nich przypisany jest tym osobom, które odnoszą sukcesy zawodowa i finansowe. Jest nim każdy 8 dzień miesiąca. To właśnie ta cyfra symbolizuje pieniądze, bogactwo i materialną obfitość.

Wedle numerologii cyfra 8 symbolizuje wrodzony zmysł do zarabiania pieniędzy, biznesów oraz pomnażania tego, co dana osoba zarobiła. Osoby, które urodziły się ósmego dnia miesiąca bardzo dobrze radzą sobie w świecie biznesu i potrafią inwestować. Prawie każda ich decyzja finansowa i biznesowa kończy się sukcesem.

Urodzeni tego dnia miesiąca zarabiają największe pieniądze. Mają zmysł do interesów

Ci, którzy urodzili się 8 dnia miesiąca mają nie tylko zmysł do interesów, ale też oszczędzania i rzadko kiedy wydają pieniądze bez zastanowienia. Nie popadają w długi, tylko wszystko dokładnie planują.

Który z miesięcy z ósemką w dacie jest najlepszy? Okazuje się, że najbardziej skazani na finansowe sukcesy są ci, którzy urodzili się 8 sierpnia. To właśnie ta data przyciąga największe pieniądze i biznesy. Osoby urodzone tego dnia miesiąca pną się po szczeblach kariery i rzadko kiedy podejmują złe decyzje dotyczące pieniędzy.