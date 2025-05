Kłamstwa zdarzają się każdemu. Niektórzy powiedzą nieprawdę, inni coś zatają albo dodadzą kilka szczegółów. Kłamiemy, bo nie chcemy komuś sprawić przykrości albo nie chcemy mówić prawdy. Gorzej, gdy ktoś kłamie jak z przysłowiowych nut i nie widzi w tym nic złego.

Ten znak zodiaku często kłamie. Bywa bardzo nieszczery

Astrologia również bardzo dobrze wie, który ze znaków zodiaku jest najbardziej nieszczery. Kłamie często a nawet bez przerwy i ma to wręcz we krwi. Zmyślanie jest dla niego tak naturalne, że czasem sam nie wie, co jest prawdą a co kłamstwem.

Oszustwa są wręcz wpisane w jego naturę. Według astrologów często trudno mu zaufać a to, co mówi lepiej sprawdzać i weryfikować. O jakim znaku zodiaku jest mowa? Według astrologii ten najbardziej nieszczery znak zodiaku to Skorpion. Znalazł się na samym szczycie rankingu największych zodiakalnych kłamców i manipulatorów.

Ten znak zodiaku to intrygant. Wymyśla niestworzone historie

Horoskopy często mówią, że osoby spod tego znaku zodiaku mają wstrętne charaktery. Nie lubią być szczere i potrafią w dosłownie kilka minut doprowadzić do kłótni. Skorpiony lubią wymyślać niestworzone historie albo dopowiadać to, co się nie wydarzyło do historii lub przygód, które im się przydarzyły. Sztukę konfabulacji rzeczywiście mają opanowaną do perfekcji. Kłamią, kiedy widzą w tym korzyści.

Te znaki zodiaku też lubią kłamać. Nie bywają szczere

Skorpion to nie jedyny znak zodiaku, który lubuje się w kłamstwach. Wśród tych, które też lubią kłamać i dosyć często to robią są: