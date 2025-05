Każdy znak zodiaku wyróżnia się jakąś cechą charakteru lub upodobaniami. Często już na pierwszej randce zadajemy pytania o znak zodiaku. Czy słusznie? Wedle astrologii tak, bo każdy znak zodiaku kocha inaczej i do innego pasuje pod kątem relacji czy uczuć.

Astrolodzy uważają, że istnieje sporo par, które nie mają szans na dojście do porozumienia i dogadanie się między sobą. Bywa też, że niektóre znaki zodiaku potrafią rozkochać w sobie, złamać serce i porzucić. Oto trzy, na które trzeba uważać, gdy w którymś z nich się zakochamy.

Ten znak zodiaku najbardziej łamie serca - Lew

Trudno o większego uwodziciela i łamacza lub łamaczkę serc. Lew, bo o nim mowa, to znak ognia, co oznacza, że potrafi iść po swoje i nic nie stanie mu na przeszkodzie. Nie boi się wyzwań i nie uznaje kompromisów.

Osoba urodzona między 22 lipca a 23 sierpnia często stawia głównie na siebie. To jemu ma być dobrze, to on ma czuć motyle w brzuchu a gdy mu się znudzi, to odchodzi w siną dal. Jeśli ktoś chce stworzyć szczęśliwy związek z Lwem musi zaakceptować, że to zawsze on będzie grał pierwsze skrzypce. To ukochany lub ukochana musi się dopasować do Lwa a nie na odwrót. Jeśli tak się nie stanie, związek nie ma szans a serce będzie złamane.

Ten znak zodiaku też potrafi złamać serce - Strzelec

Kolejnym znakiem zodiaku, który potrafi złamać serce jest Strzelec. Nawet, gdy mówi, że nie interesują go przygody i nie szuka wrażeń, jest dokładnie na odwrót. Nie lubi, kiedy ktoś go ogranicza, dlatego też w związku musi czuć się wolnym. Relacja z nim jest trudna właśnie ze względu na to. Jeśli będzie czuł, że ktoś chce go zmienić lub go ograniczać, ucieknie i relacja szybko się zakończy.

Strzelec, choć ma problem z angażowaniem się w związki, potrafi rozkochiwać. Czułe słówka, romantyczne gesty na początku znajomości są u niego na porządku dziennym. Dlatego też urodzeni między 23 listopada a 21 grudnia, bywają określani łamaczami serc.

Znak zodiaku, który też łamie serca - Wodnik

Wodnik jako łamacz serc jest nieco podobny do Strzelca. Nie lubi ograniczania jego wolności, ale on też nie lubi za bardzo ingerować w życie swojego partnera albo partnerki. Jeżeli ta związkowa wolność się nie uda, to związku po prostu nie będzie. Warto pamiętać, że Wodnik to ten znak zodiaku, który jest bardzo niestały w uczuciach.

Często zmienia zdanie i niezbyt chętnie deklaruje miłość czy inne z tym związane zobowiązania. Lubi tzw. "wolne związki" lub relacje. Rozstania z Wodnikiem bywają bolesne, bo odchodzi często bez słowa wyjaśnienia.