Astrologia przypisuje różne cechy poszczególnym znakom zodiaku. Niektórych cech, zalet lub słabości jedne mają więcej, inne mniej. W całym horoskopie jest szczególnie jeden, który nie potrafi odpuścić, gdy ktoś je zrani. Jego chęć zemsty bywa naprawdę ogromna. Gdy ktoś nadepnie mu na odcisk, nie potrafi się nie zemścić. Ma to po prostu we krwi.

To najbardziej mściwy znak zodiaku. Nie potrafi się nie mścić

Znak zodiaku, który nigdy nie odpuszcza i jest najbardziej mściwym w całym horoskopie, to Panna. Nawet jedno słowo czy gest, który nie spodoba się osobom spod tego znaku zodiaku, sprawi, że obrazi się śmiertelnie i chętnie zemści. Na szczęście w wielu przypadkach finał to kilka złych słów i gróźb.

Nieco inaczej zachowują się Ryby. Te są mocno przewrażliwione na swoim punkcie. Wystarczy kilka słów krytyki, by poczuły się urażone. Obrażają się, złoszczą i bardzo często mszczą za to, co je spotkało. Ich zemsta to nie tylko słowa, ale też czyny, do których przechodzą dosyć szybko.

Ten znak zodiaku również nie odpuszcza. Odpłaca się za swoją krzywdę

Ani Ryby, ani Panna nie są jednak najbardziej mściwym znakiem zodiaku. W tej kwestii a także w złośliwościach, jakie potrafi wyrazić, bryluje Skorpion. To jest właśnie ten najbardziej mściwy znak zodiaku w całym horoskopie.

Skorpiony słyną z tego, że wytrzymują bez problemy krytyczne uwagi i plotki na swój temat, ale jeśli ktoś naprawdę zajdzie im za skórę, zrani albo obrazi czy oskarży bezpodstawnie, wtedy potrafią naprawdę zawalczyć o swoje i zemścić się. Naprawa relacji i pełna zgoda? O tym druga strona może na długie miesiące a nawet lata zapomnieć.

Nawet, gdy Skorpion, powie, że wybacza i nie chowa urazy, kłamie. Jego serce i uczucia nadal będą zranione, tylko nie powie o tym wprost, ale swoje pomyśli. Kolejna sprzeczka lub kłótnia będzie dla niego idealnym momentem do tego, by jeszcze raz wylać swoje żale i pretensje. Skorpion nie da zapomnieć o poczuciu winy, które żywi. Będzie miał ogromną satysfakcję, gdy osoba, która go zraniła, kolejny raz poczuje się źle.