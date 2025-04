Bliźnięta

Osoby spod znaku Bliźniąt powinny być szczególnie ostrożne w pracy. W ich otoczeniu może znajdować się ktoś, kto nie tylko nie darzy ich sympatią, a wręcz przeciwnie - staje się ich mniej lub bardziej jawnym wrogiem. Ta osoba może być zawistna o ostatnie sukcesy zawodowe Bliźniąt. Niewykluczone, że boli ją również popularność Bliźniąt, więc stara się podkopywać ich pozycję w firmie. Mogą pojawić się plotki i złośliwości. Bliźnięta powinny stosować zasadę ograniczonego zaufania. W innym przypadku, ich sekrety - prywatne i zawodowe - mogą ujrzeć światło dzienne, czego skutki mogą być opłakane.

Reklama

Ryby

Ryby to wrażliwy i emocjonalny znak zodiaku, który łatwo zranić. Często kieruje się w życiu intuicją, która rzadko go zawodzi. Tak będzie również w najbliższym czasie. Jeśli Ryby zaczną czuć się nieswojo w towarzystwie kogoś, kogo uważają, za bliskiego znajomego czy nawet przyjaciela, powinny zaufać instynktowi. Ich przeczucia będą miały podstawy w rzeczywistości. Uwaga, bo ktoś do tej pory życzliwy, mógł zmienić postawę wobec Ryb. Skutkiem może być wielka kłótnia i zakończenie relacji. Lepiej zwyczajnie nabrać dystansu do tej osoby i unikać kontaktu.

Lew

Uwaga, Lew! Ten znak zodiaku w najbliższym czasie może być najbardziej narażony na nieprzychylne działania kogoś z bliskiego otoczenia. Powodem są sukcesy Lewa - zarówno prywatne, jak i zawodowe. Jest ktoś, kto nie może znieść pomyślności, która ostatnio przyświecała temu znakowi zodiaku. Ktoś za kulisami może próbować sabotować działania Lewa na płaszczyźnie zawodowej. W pracy warto trzymać emocje na wodzy, inaczej sytuacja może się obrócić na niekorzyść Lwa.