Największy dziwak wśród znaków zodiaku. Wodnik

Wodnik to znak zodiaku, który bywa uznawany za największego dziwaka w zodiaku. Jeśli wierzyć astrologom, Wodnik ma wiele cech, które predestynują go do tego miana. Jedną z nich jest ponadprzeciętna inteligencja, która sprawia, że ten znak zodiaku widzi świat inaczej niż większość ludzi. Często umie dostrzegać to, czego inni nie widzą. Rzadko chadza wyznaczonymi ścieżkami. Zdecydowanie woli dokonywać indywidualnych wyborów, które są zgodne z jego wizją świata. Przez to decyzje Wodnika bywają nierozumiane, a nawet źle widziane przez otoczenia.

Reklama

Jednak w tym szaleństwie jest metoda. Wodnik stale szuka własnej drogi i możliwości rozwoju. Nowe doznania i znajomości go napędzają, bez nich traci energię życiową. Lubi eksperymentować, co często powoduje, że ludzie widzą go jako dziwaka, który żyje we własnym świecie.

Reklama

Wodnik. Znak zodiaku, który jest ekscentryczny

Wodnik jest inteligentny i kreatywny. Jest też postępowy, nowoczesny i niezależny. Nie ogląda się na opinie innych. Krytyka spływa po nim jak po przysłowiowej kaczce, a nawet może dodatkowo napędzać go do działania. Bo Wodnik może mieć w sobie ducha buntownika, który lubi robić innym na przekór.

Wodnik szuka w życiu wolności i inspiracji. Jest to widoczne w różnych sferach życia tego znaku zodiaku - od ubioru, przez hobby po wybór zawodu. Dlatego Wodnik to ekscentryk, który lubi przekraczać granice, pokonywać przeszkody i wyznaczać nowe ścieżki. To daje mu siłę i spełnienie. A że czasem - podążając w wyznaczonym przez siebie kierunku - bywa trudny do zniesienia, a nawiązanie dobrej relacji z nim graniczy z cudem? No cóż, nikt nie jest idealny.