Astrologia przypisuje znakom zodiaku określone cechy osobowości. Niektóre z nich są bardziej pracowite, inni - romantyczne, a jeszcze inne - złośliwe. Wśród tych ostatnich prym wiedzie szczególnie jeden znak zodiaku, który uznawany jest za największego złośliwca. Trudno się z nim dogadać, a gdy sprawy nie idą po jego myśli - potrafi być mściwy i perfidny. O jaki znak zodiaku chodzi?

Byk to znak zodiaku, który jest uznawany za najbardziej złośliwy w całym zodiaku. Byk jest dumny i pewny siebie. Cechuje go duża siła psychiczna, którą chętnie demonstruje. To znak zodiaku, który dzięki determinacji i konsekwencji, zwykle osiąga stawiane sobie cele. Niestety nierzadko po przysłowiowych trupach.

Osoba spod znaku Byka nie lubi, gdy na jego drodze pojawiają się przeszkody. Jeśli tak się stanie, szybko eliminuje je wszelkim kosztem. Jeśli ktoś nadepnie Bykowi na odcisk, musi liczyć się z tym, że Byk o tym nie zapomni. Ten znak zodiaku jest wyjątkowo pamiętliwy, a złośliwości w jego wydaniu potrafią być bardzo bolesne. Byk potrafi chować urazę latami, by zemścić się w perfidny sposób.

Byk jest pewny sobie, a jego wysokie mniemanie o sobie często graniczy z zarozumiałością. Niestety ma również nieładny zwyczaj okazywania swojej wyższości innym. Szybko wyczuwa osoby o delikatnej konstrukcji psychicznej, które szybko sobie podporządkowuje "dla zasady". Brak chęci podporządkowana się Bykowi może skutkować złośliwościami, a nawet... gnębieniem. Czy Byk ma wyłącznie złe cechy? Oczywiście, że nie! Szczególnie jeśli pracuje nad sobą.