Zmiana czasu w marcu 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2025 nastąpi w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca. O godzinie 2:00 przestawimy zegary na 3:00. Oznacza to, że tej nocy będziemy spać o godzinę krócej. Po zmianie czasu zyskamy dłuższe, jasne wieczory.

W większości urządzeń, z których korzystamy, czas zmieni się sam. Telefony komórkowe, komputery i inne sprzęty samoczynnie przestawią się na nowy czas. W tradycyjnych zegarkach musimy przestawić czas sami. Jeszcze kilka dekad temu - w czasach PRL-u - wiązał się z tym przesąd, który traktowano bardzo poważnie. Choć dziś odchodzi w zapomnienie, do wiele starszych osób, do dziś go praktykuje

Zmiana czasu. Przesąd z PRL-u o przestawianiu zegarków

Przesąd z PRL-u dotyczy przestawiania zegarków wskazówkowych. Kilka dekad temu powszechne było przekonanie, że przestawiając zegarek nie należy kręcić wskazówkami do tyłu. Ustawiając nową godzinę trzeba przesuwać je wyłącznie do przodu. Dlaczego? Wierzono, że cofanie wskazówek zegarka przynosi pecha, a także psuje mechanizm zegarka. Dlatego starannie pilnowano, by tego nie robić. Oczywiście, w przesąd z PRL-u związany ze zmianą czasu, można wierzyć lub nie, jednak niewątpliwie warto zachować go w pamięci.