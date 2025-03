Rak to znak zodiaku o dobrym charakterze, jednak ma pewną cechę, która sprawia, że bywa trudny. Mowa o emocjonalności, która czasem wydaje się przejmować kontrolę nad Rakiem. Ten znak zodiaku potrafi zmieniać humor kilka razy dziennie. Dla otoczenia bywa to uciążliwe, a czasem... trudne do wytrzymania.