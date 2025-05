Ten znak zodiaku przez wielu odbierany jest jako "najsmutniejszy" w całym horoskopie. Astrolodzy tłumaczą, że to przez powagę, jaką zachowuje i dojrzałość, którą prezentuje każdego dnia.

To najsmutniejszy znak zodiaku. Rzadko kiedy się uśmiecha

To znak zodiaku, który bardzo trudno jest rozśmieszyć i rozbawić. Bywa śmiertelnie poważny i rzadko, co go cieszy. O jakim znaku zodiaku dokładnie mowa? To Waga. Z jednej strony uchodzi za pracowitą i obowiązkową, z drugiej za ten, który jest ponury i nie potrafi się zbytnio z niczego cieszyć. Sprawia często wrażenie i określany jest mianem "starej duszy".

Powaga Wagiwynika głównie z tego, że jest dokładnym obserwatorem rzeczywistości dookoła niej. Zazwyczaj ma na swoim koncie i na swoich barkach sporo doświadczenia i życiowych przejść. Wagazazwyczaj stroni od bycia duszą towarzystwa. Nie bryluje i nie dąży do tego, by być przewodnikiem zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych.

Ten znak zodiaku uchodzi za "najsmutniejszy". Jest bardzo skryty

Czy rzeczywiście trudno w niej wykrzesać, choć odrobinę radości i uśmiechu? Niekoniecznie. W głębi duszy Waga bywa bardzo radosna i wdzięczna, ale nie czuje potrzeby pokazywania tego światu a nawet bliskim. Często zachwyca się pięknem i tym, co ją otacza. Nie ceni jednak i nie lubi, gdy ktoś nadmiernie wyraża swoje szczęście i bywa w tym zbyt nadmiarowy i głośny.

"Najsmutniejszy" znak zodiaku. Z kim mu po drodze?

Nie oznacza to jednak, że jest samotnikiem. Mimo tego, że uchodzi za "najsmutniejszy" znak zodiaku, lubi ludzi i nie stroni od nich. Znaki zodiaku, z którymi zupełnie jej nie po drodze to:

Bliźnięta

Skorpion

Strzelec

Świetnie dogaduje się z kolei z Bliźniętami i Wodnikiem. Cechy, które ich łączą to bystrość, ciekawość świata i właśnie powściągliwość w wyrażaniu emocji.