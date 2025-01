Rośliny mają magiczną moc. Od wieków wykorzystywane są w wielu rytuałach. To one według wierzeń przyciągają miłość, bogactwo, ale mogły też ściągać pecha czy niepowodzenia. Zielarki wiele z roślin wykorzystywały także w tradycyjnej medycynie, by leczyć i i ściągać na ludzi dobre moce.

Reklama

Te rośliny przynoszą szczęście i bogactwo

Dziś również wiele osób wierzy w tajemną moc roślin. Dlatego też na parapetach stawiamy np. drzewko szczęścia a w kuchni bazylię. To zioło przyciąga bogactwo i pieniądze. Z kolei wrzosy w niektórych kulturach uważane są za te, które przynoszą pecha i uosabiają czarownice.

Roślina na szczęście w 2025 roku. Przyniesie dobrą energię

Jak wynika z przepowiedni astrologów rok 2025 ma być rokiem siły emocji oraz potęgi intuicji. To też rok kobiecej energii, która pomoże spojrzeć w głąb siebie. Głównie w swoje emocje. Kwiatem, który warto w 2025 roku mieć w domu i dzięki niemu pomóc swojemu szczęściu jest aglaonema.

Ta roślina pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie znanych jest jej aż 50 gatunków. To właśnie aglaonemę warto postawić na parapecie. Przyniesie nie tylko szczęście, ale również harmonię w całym domu. W krajach azjatyckich uchodzi za jeden z najbardziej szczęśliwych kwiatów. Warto jednak pamiętać, że zawiera trujące szczawiany wapnia i dlatego pielęgnować ją należy w rękawiczkach.

Jak pielęgnować tę roślinę szczęścia?

Aglaonema nie jest trudna w uprawie. Potrzebuje uniwersalnej ziemi i stanowiska z rozproszonym światłem. Można ją także postawić w cieniu. Lepiej nie stawiać jej bezpośrednio na słońcu, bo można poparzyć jej liście. Roślina ta lubi wilgoć i nie najlepiej znosi suche powietrze. Temperatura pomieszczenia która jest dla niej odpowiednia wynosić powinna powyżej 16 stopni.