Numer mieszkania i domu według numerologii

Numerologia to dziedzina, która zakłada, ze liczby niosą ze sobą pewna symbolikę i energię, która wpływa na nasze życie. Numerolodzy wierzą, że data naszego urodzenia, nasze imię i nazwisko, numer mieszkania, w którym mieszkamy oraz inne nasze dane da się przenieść na liczby, z których można wyczytać nasz charakter, a także to, czy los nam sprzyja. Według numerologii, decydują się na zakup mieszkania lub domu, warto zwrócić uwagę na adres, pod którym będziemy mieszkać. Szczególnie ważny jest numer, ponieważ to on ma decydować o pomyślności lub jej braku, przyszłych mieszkańców danego lokum. Jeśli wierzyć założeniom numerologii niektóre numery mieszkań i domów przynoszą szczęście.

Jak obliczyć numer mieszkania lub domu według numerologii?

Reklama

Numer mieszkania i domu, który składa się z jednej liczby, nie wymaga dodatkowych obliczeń. Inaczej ma się sprawa, gdy numer składa się z dwóch lub więcej liczb. Wówczas musimy sprawdzić tzw. liczbę domu. Jak obliczyć numer mieszkania lub domu według numerologii? Należy dodać do siebie wszystkie cyfry tak, by uzyskać liczbę jednocyfrową.

Przykład. Mieszkanie ma numer 95, a zatem 9+5=14. Nadal liczba dwucyfrowa, więc kontynuujemy liczenie: 1+4=5. Oznacza to, że numerologiczna liczba mieszkania to 5.

Reklama

Numery mieszkań i domów, które przynoszą szczęście

Jakie numery mieszkań i domów są szczęśliwe? Numerologia przypisuje szczególne szczęście numerom: 2, 4 i 6. Jakie znaczenie niosą ze sobą te konkretne numery?

Numer mieszkania lub domu: 2

Numerologiczna 2 a to mieszkanie, które jest prawdziwym azylem. Domownicy odnajdują w nim odpoczynek od problemów i zgiełku świata. Panuje w nim ciepła i rodzinna atmosfera, która wynika z dobrych relacji między jego mieszkańcami. To numer mieszkania lub domu, który będą cenić obie osoby, dla który rodzina i spokój to najwyższe wartości.

Numer mieszkania lub domu: 4

Numerologiczna 4 to mieszkanie, które przynosi szczęście i pomyślność finansową. Domownicy mogą liczyć na sukcesy zawodowe i finansowe, a w mieszkaniu lub domu o numerze 4 nigdy nie zabraknie pieniędzy. Numer 4 symbolizuje w numerologii również rozwagę i stabilność, więc jego mieszkańcy mogą liczyć spokojne i dostatnie życie.

Numer mieszkania lub domu: 6

Numerologiczna 6 to symbol szczęścia. Mieszkańcy mieszkania lub domu o tym numerze będą się spełniać we wzajemnych relacjach, które przyniosą im bezpieczeństwo i miłość. To wyjątkowo pomyślna liczba, więc domownicy tego mieszkania lub domu mogą się czuć prawdziwymi szczęściarzami. Pod ich dachem panują spokojne i harmonijne relacje.