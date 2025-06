Numerologia to nauka, która pomaga w planowaniu przyszłości, określa nasz potencjał i mocne strony. Cyfry i liczby podobnie, jak znaki zodiaku, mówią o tym, jacy jesteśmy, co możemy i jak będą wyglądać te ważne kwestie w naszym życiu, jak chociażby finanse.

Wśród nich są również te cyfry, które dotyczą naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które obecnie dostajemy głównie w formie elektronicznej i w takiej też je coraz częściej wydajemy, to zbiór określonych cyfr. Te w numerologii mają równie ważne znaczenie, jak data urodzenia.

Jaka cyfra w kwocie pensji przyciąga pieniądze?

Z numerologicznych przepowiedni wynika, że to ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może symbolizować to, czy w najbliższej przyszłości będziemy mieć powodzenie finansowe, czy też nasz portfel będzie świecił pustkami.

Wśród tych cyfr, które zapewnią nam finansowe powodzenie jest 8. Ta cyfra to symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy i umiejętności ich inwestowania. Dobrze byłoby, gdyby ostatnią cyfrą naszej pensji była właśnie 8.

Te cyfry w kwocie pensji nie przyniosą nam pieniędzy

Numerologia wyjaśnia, że niektóre cyfry lepiej, by nie znajdowały się na końcu kwoty, jaką otrzymujemy. O jakie dokładnie chodzi? To 0 oraz 9. Powód? Bardzo prosty.

W numerologii zero nie jest liczbą. Mimo, że symbolizuje perfekcję, w kwestii finansowej nie przynosi szczęścia i powodzenia. To wręcz symbol pustki w portfelu. Jeśli chodzi o 9 to cyfra intuicji i wrażliwości. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.