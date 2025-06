Pełnia Księżyca w czerwcu występuje także pod nazwą Truskawkowa albo Gorąca. W 2025 roku wypada w pierwszej połowie miesiąca. To będzie czas wielu dobrych zmian. Ta pełnia Księżyca przyniesie dużo pozytywnej energii. To właśnie ona skłoni wiele osób do podjęcia odpowiednich kroków, by dokonać zmian zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych.