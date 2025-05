Z tego tekstu dowiesz się, które znaki zodiaku nie mają szczęścia w miłości. Komu pisany jest pech w uczuciach albo trudności w znalezieniu tego odpowiedniego, jedynego partnera na całe życie?

Sprawdź, czy jesteś wśród tych znaków zodiaku, które astrolodzy wymieniają najczęściej. Warto jednak potraktować tę wiedzę z przymrużeniem oka, bo jak wiadomo każdy ma za sobą nieudane związki oraz rozczarowania miłosne.

Ten znak zodiaku nie ma szczęścia w miłości - Byk

Jednym ze znaków zodiaku, który nie ma szczęścia w miłości jest Byk. To dlatego, że jest bardzo wymagający zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Jego wygórowane oczekiwania to jeden z jego minusów. Potencjalnemu partnerowi trudno im sprostać.

Związki Byka bardzo często trwają bardzo krótko. Zdarza się, że ten znak zodiaku przez długie lata pozostaje samotny. Może warto obniżyć poprzeczkę? To być może pomoże w zbudowaniu stałej relacji.

Ten znak zodiaku nie może poznać drugiej połówki - Bliźnięta

Bliźnięta to również znak zodiaku, który nie zawsze ma szczęście w miłości. Bywają to osoby bardzo niezdecydowane. Często mają w sobie lęk przed byciem z drugą osobą i zaufaniem jej. To sprawia, że wiele osób ma wrażenie, że Bliźnięta nie traktują poważnie nowej relacji.

Bywa, że żyją przeszłością i to przeszkadza im w stworzeniu nowej, dobrej relacji. Może warto się przemóc i otworzyć serce na nowe związki i osoby. Może wśród nowych znajomości znajdziecie miłość życia.

Ten znak zodiaku również ma pecha w miłości - Koziorożec

Koziorożec to znak zodiaku, który ma ogromnego pecha w miłości. To osoby, które lubią być w centrum zainteresowania i poznawać nowych ludzi, ale bardzo cenią sobie niezależność. Kompromisy to dla nich bardzo trudna sprawa. Bywają bardzo uparte i niedostępne, więc trudno im budować związki.

Nie zawsze Koziorożec ma racje, choć chciałby żeby tak było. Może warto spuścić z tonu i rozejrzeć się wokoło. Możliwe, że ktoś, kto jest blisko, jest właśnie tą drugą połówką.