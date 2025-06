Według ludowych wierzeń rośliny, ale też kwiaty i zioła mają szczególną moc. Wiele z nich działa pozytywnie na to, co dzieje się wokół nas. Przyciąga dobre emocje i przynosi nam pomyślność. Od wieków wierzono w ich moc i potęgę.

Tę roślinę warto mieć na parapecie. Chroni dom przed nieszczęściem

Jedną z takich roślin jest wawrzyn, czyli liść laurowy, którego bardzo często używamy w naszych kuchniach. Dodajemy go do wielu potraw m.in. podczas kiszenia ogórków albo gdy gotujemy aromatyczny bigos. Okazuje się, że ma on również magiczne zastosowanie. Dlaczego warto latem postawić go na parapecie albo balkonie?

Ustaw na balkonie albo parapecie. Ta roślina przyciąga bogactwo

Wawrzyn szlachetny jest rośliną, której przypisywane są magiczne moce co najmniej z kilku powodów. Już w starożytnych czasach wierzono, że to talizman, który chroni ludzi przed nieszczęściami. Grecy wierzyli również w to, że tam, gdzie rosną liście laurowe, nie uderzy żaden piorun.

Dziś również wiele osób wierzy w to, że wawrzyn posadzony w doniczce i ustawiony na parapecie czy balkonie chroni dom i domowników przed nieszczęściem. To nie jedyne jego magiczne właściwości.

Suszone liście wkładane pod poduszkę mają przyciągać dobre i często zwiastujące pewne pozytywne wydarzenia sny.

Okadzanie domu liśćmi laurowymi ma moc odstraszania nieszczęścia i pecha.

Liście laurowe to symbol pieniędzy i bogactwa. To również powód, dla którego niektórzy trzymają drzewko laurowe w pracy lub biurze. Liście laurowe warto też nosić w portfelu albo torebce. Wtedy przyciągają nie tylko pieniądze, ale też pomagają spełniać marzenia.

Przyciąga bogactwo i pieniądze. Jak uprawiać wawrzyn?

Wawrzyn jest dosyć prosty w uprawie i bardzo lubi ciepło. Dlatego też warto postawić go w nasłonecznionym miejscu, które jednocześnie ochroni go przed wiatrem. Ziemia w doniczce dobrze, gdy jest zawsze wilgotna. Świeże listki podobnie jak suszone można dodawać do potraw i w ten sposób wzbogacać ich smak.