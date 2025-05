Wiele osób jest przekonana, że to co nosimy w portfelu przynosi nam szczęście. Niektórzy pilnują, by panował w nim ład i porządek. Według magii i wierzeń, jakie panują to, co nosimy w portfelu rzeczywiście ma ogromny wpływ na to, czy przyciągamy szczęście czy wręcz przeciwnie pecha. Okazuje się, że bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co należy z niego wyrzucić.

Czego lepiej nie trzymać w portfelu? To przynosi pecha

Tym, co wiele osób bardzo często nosi w portfelu są zdjęcia bliskich - rodziców, dzieci albo męża czy żony. Według przesądów, jeśli chcemy, by trzymały się nas pieniądze i nie opuszczało bogactwo, dobrze jest jak najszybciej się ich pozbyć. Okazuje się, że osoby ze zdjęć mogą mieć nawet drobne albo nieoddane przez zapomnienie długi. Nie warto, więc trzymać ich blisko pieniędzy.

Tego też nie noś w portfelu. Te przedmioty również przyciągają pecha

Jeśli chcemy mieć pieniądze i nie przyciągać pecha warto również wyrzucić z portfela nie tylko zdjęcia, ale również:

stare rachunki,

wyblakłe paragony,

nieważne karty płatnicze,

przeterminowane recepty.

Warto mieć na uwadze, że to właśnie te przedmioty zajmują miejsce dla pieniędzy. Potrafią również hamować przepływ energii oraz przypływ gotówki. Pamiętać trzeba, by portfel nie powinien być zniszczony. To sprawi, że również unikniemy problemów finansowych. Duże znaczenie ma również kolor portfela. Odcień czerwonego czy złotego sprawi, że pieniądze same do nas przyjdą.