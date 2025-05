Astrologia mówi, że nie tylko data urodzenia, ale również dzień tygodnia, ma wpływ na charakter i osobowość danej osoby. Wpływa na to również numerologia i układ planet.

Urodzeni tego dnia tygodnia są ludźmi sukcesu

Mimo, że nauka nie dowodzi, że dzień urodzenia rzeczywiście kształtuje to, jacy jesteśmy, jaki mamy charakter, wady i zalety, to astrologia przypisuje poszczególnym dniom tygodnia określone cechy. Według niej charakter a dzień urodzenia zależą od siebie.

Okazuje się, że wśród dni tygodnia, w których się urodziliśmy, jest ten jeden, który sprawia, że osoby, które przyszły na świat tego dnia, odnoszą liczne sukcesy i zawsze są szczęśliwe. To właśnie ci ludzie, którzy przyszli na świat tego dnia tygodnia, mają wedle astrologii szczególne cechy i moce, który wynoszą je na szczyty zawodowe i prywatne. Tym dniem tygodnia, o którym mowa, jest środa.

Te osoby zdobywają szczyty. Jacy są ludzie urodzeni w środę?

Osoby urodzone w środę mają wiele pozytywnych cech. Wśród nich jest ponadprzeciętna inteligencja. Tę właśnie osoby, które przyszły na świat w środę, potrafią świetnie wykorzystać. Poza tym mają bystry umysł i są czujne. Myślą zawsze logicznie i szybko. Potrafią podejmować błyskawicznie decyzje i wiedzą, co jest dla nich dobre a co złe.

Osoby urodzone w środę wyróżnia znajomość różnych dziedzin, które przydają się podczas prowadzenia biznesu. Osoby te są:

wszechstronne, dynamiczne, aktywne

chętnie się uczą i przychodzi im to z łatwością

potrafią się odpowiednio zareklamować, dobrze wysławiać

Istnieje jednak druga strona medalu. Urodzeni w środę miewają ciężki charakter. To ludzie, którzy bywają nerwowi i łatwo wyprowadzić ich z równowagi. Bywa, że są kłótliwi i skłonni do awantur. No cóż, nikt nie jest doskonały.