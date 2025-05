Ten prosty rytuał jest ostatnio bardzo popularny. Wszystko dzięki coraz większemu zainteresowaniu rytuałami manifestacji i duchowości współczesnej. Do jego wykonania wystarczy jedna, bardzo popularna przyprawa i uruchomienie swojej wyobraźni.

Ten rytuał przyciągnie pieniądze. Dlaczego używa się do niego cynamonu?

Ten rytuał, który warto wykonać na początku miesiąca, przyciągnie szczęście i pieniądze, jeśli wykorzystamy do niego popularną przyprawę, jaką jest cynamon. Dlaczego to właśnie on ma magiczną moc?

Cynamon, ma nie tylko intensywny i korzenny aromat, ale od wieków wykorzystywany był w magicznych rytuałach. To właśnie ta przyprawa kojarzona była z bogactwem, pieniędzmi i finansowym powodzeniem. Dawniej był przyprawą drogą i luksusową. Mogli z jej dobrodziejstw korzystać tylko najbogatsi. Dziś to się zmieniło, ale jego energia i moc wciąż jest ceniona zwłaszcza przez tych, którzy wierzą w magię.

Cynamon "otwiera drogi" i zapewnia finansowe powodzenie

Okazuje się, że według tych, którzy wykorzystują go do czarów i rytuałów przyciągających szczęście i pieniądze, może przyspieszać realizację intencji i wzmacniać ich siłę.

Cynamon to według magii przyprawa, która "otwiera drogi" oraz "usuwa przeszkody". Najczęściej kojarzy się z rytuałami miłosnymi, ale jak się okazuje dobrze sprawdza się także w tych, które mają przyciągnąć pieniądze i powodzenie w finansach. Wykonany na początku miesiąca sprawi, że portfel nie będzie pusty i nie przytrafią się żadne niespodziewane wydatki.

Idealny na początek miesiąca. Jak wykonać ten rytuał z cynamonem?

Wykonanie rytuału z wykorzystaniem cynamonu, który przyciąga pieniądze i szczęście w sferze finansowej, jest bardzo prosty do wykonania. Wystarczy wziąć garść cynamonu i dmuchnąć nim do wnętrza mieszkania lub domu. Warto pamiętać, by:

przyprawa, którą wykorzystamy w tym rytuale była sproszkowana, najlepiej naturalna, bez dodatków chemicznych

rytuał z użyciem cynamony najlepiej zrobić przy nowiu Księżyca.

Przed dmuchnięciem cynamonem do wnętrza mieszkania lub domu, warto skupić się na swojej intencji. Może to być afirmacja: "Mam pieniądze", "Szczęście w sferze finansowej przychodzi do mnie". Mogą to być również konkretne cele albo prośba o szczęście czy pozytywną energię.

Po zakończeniu tego rytuału, który warto wykonać na początku miesiąca, trzeba zamknąć drzwi i wyobrazić sobie, że dobrobyt i szczęście zaczyna wypełniać przestrzeń domu lub mieszkania. Ten magiczny rytuał z użyciem cynamonu można a nawet warto powtarzać co miesiąc.