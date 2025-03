Prosty rytuał na przywrócenie miłości, która wygasa

Czy można sprawić, że uczucie, które wygasło i przestało być namiętne, powróci? Jak sprawić, by nie osłabło a co gorsza nie skończyło się, ale na nowo zapłonęło namiętnością. Podstawą jest rzecz jasna praca nad związkiem. Rozmowy z partnerem na temat wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Bywa jednak, że i mimo tego relacja staje się rutyną albo rozpada.

Co zrobić, by nagle nie obudzić się u boku obcej lub obojętnej nam osoby? Jeśli wierzysz w działanie magii i afirmacji, to ten prosty rytuał pomoże odnowić wygasłą miłość. To on sprawi, że uczucie powróci i być może znowu będzie tak jak dawniej a może nawet jeszcze lepiej.

Naprawdę prosty rytuał na to, by miłość wróciła

Do wykonania tego prostego rytuału potrzebne są tylko 3 czerwone świece. Powinny mieć różne kształty. Potrzebna będzie także 1 długa biała świeca. Czerwone świece mają w tym rytuale symbolizować różnice między ludźmi a biała osobę, która afirmuje i wykonuje rytuał.

Te afirmacje pomogą odzyskać miłość

Czerwone świece należy ustawić w trójkącie a białą zapalić. Od niej należy odpalić każdą z trzech świec. Podczas tej czynności należy wypowiadać kolejne afirmacje.

Pierwsza świeca: Przywróć mi miłość mojego mężczyzny/ kobiety, niech do mnie powróci namiętnie i chętnie, różnice między nami były tylko złudzeniem, niech związek rozwija się pięknie.

Przywróć mi miłość mojego mężczyzny/ kobiety, niech do mnie powróci namiętnie i chętnie, różnice między nami były tylko złudzeniem, niech związek rozwija się pięknie. Druga świeca: Połącz nas razem silnymi więzami, zwiąż nasze serca nadzieją i miłością, choć się różnimy, możemy być razem, napełnić serca radością.

Połącz nas razem silnymi więzami, zwiąż nasze serca nadzieją i miłością, choć się różnimy, możemy być razem, napełnić serca radością. Trzecia świeca: Niech wie, że to ja jestem jego jedyną od początku świata aż po jego kres, i nikogo innego nie będzie i nie było, ani dla niego, ani dla mnie.

Po wypowiedzeniu tych słów ponownie postaw białą świecę na środku i poczekaj aż wszystkie trzy czerwone wypalą się do końca. Ten rytuał na odrodzenie się wygasłej miłości można powtórzyć dwa albo trzy razy.