Moc roślin i ziół znana była już od wieków. Niektóre z nich przynoszą szczęście w miłości, a inne w finansach. Niektóre wystarczy ustawić w odpowiednim miejscu w mieszkaniu, jak chociażby bazylia. Ustawiona na parapecie lub w kuchni sprawi, że domownicy nie będą narzekali na brak pieniędzy.

Ten kwiat przyciąga pieniądze

Okazuje się, że podobne magiczne działanie przynosi jeszcze jeden bardzo popularny kwiat a dokładnie jego płatki. Wystarczy zasuszyć je i włożyć do portfela. Ta piękna i uwielbiana roślina znajduje się w wielu ogrodach a wiosną i latem często wkładamy ją do wazonu.

O jaki kwiat dokładnie chodzi? To piwonia. Nazywana jest również kwiatem królewskim i to właśnie ona może pomóc w przyciągnięciu pieniędzy i bogactwa.

Włóż płatki do portfela. Przyciągniesz bogactwo

Wystarczy włożyć ususzone płatki do portfela. Ten prosty rytuał sprawi, że nie będziemy narzekać na brak finansów.

Co symbolizuje kolor płatków piwonii? Czerwona piwonia to symbol nowej miłości i namiętności, różowa zrozumienie między partnerami, a biała to wyraz czułości. Poza tym to właśnie symbol bogactwa i powodzenia finansowego. Dlatego podobnie jak łuskę karpia warto ją włożyć do portfela.