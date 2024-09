Numerologia od lat wyjaśnia, jak ważne są dla nas cyfry. Okazuje się, że w starożytności traktowano ją na równi z matematyką. Wierzono, że w liczbach i cyfrach zamyka się boski porządek oraz dobra lub zła energia.

Numer piętra ma wpływ na nasze emocje i energię mieszkania

Dziś wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy wierzą w siłę numerologii, również przykłada ogromną wagę do znaczenia cyfr. Wiadomo nie od dziś, że wiele mówi o nas data urodzenia. Znaczenie ogromne ma również numer mieszkania, w którym mieszkamy. Również tu zdarza się, że dane lokum ma dobrą albo trochę gorszą energię. A co z numerem piętra, na którym znajduje się nasze mieszkanie?

Na tym piętrze warto mieszkać. Przynosi szczęście i ma dobrą energię

Ono również ma znaczenie i określa energię danego miejsca oraz wpływa na domowników. Na jakim piętrze w takim razie dobrze jest mieszkać? Okazuje się, że jeśli chodzi o numerologię w tej kwestii, wyjątkowo szczęśliwe są dwie cyfry 3 i 9. Obydwie cyfry to symbol dobrej, pozytywnej, ale też łagodnej energii. Szczególnie cyfra 9 to siła wizjonerów i osób, które potrafią i lubią słuchać swojej intuicji.

Zarówno 9, jak i 3 prowadzą przez życie i otulają domowników dobrą energią. To bardzo dobre miejsca zarówno na odpoczynek, jak i kreatywne pomysły. Na te piętra zła energia a co za tym idzie złe emocje po prostu nie mają wstępu a jeśli się pojawią, to szybko znikają.