Z przepowiedni astrologów wynika, że 2025 rok będzie czasem emocji i uczuć. Przewodzić mu będzie cyfra 9. W numerologii symbolizuje ona intuicję i wrażliwość.

Rok 2025 według horoskopów i informacji wyczytanych z gwiazd ma być rokiem bardzo łagodnym dla większości osób. Jeśli już pojawią się jakieś trudności to będą one łatwe do pokonania.

Te dni będą pechowe. Przepowiednia na 2025 rok

Nie obędzie się jednak w 2025 roku bez dni, które będą pechowe. Warto się na nie przygotować i mieć na uwadze, kiedy wypadną. Oto przepowiednia dla poszczególnych znaków zodiaku na 2025 rok.

Baran, Lew, Strzelec. Pechowy dzień w 2025 roku

Dla ognistych znaków zodiaku jak Baran, Lew oraz Strzelec pechowym będzie 10 lutego. To będzie dzień, kiedy nie będą czuły się najlepiej, odczują spadek energii i motywacji. Dlatego też lepiej tego dnia zostać w domu i nie planować żadnych większych przedsięwzięć. Podjęte tego dnia decyzje mogą być chybione i nieprzemyślane.

Byk, Panna i Koziorożec. Pechowy dzień w 2025 roku

Dla znaków zodiaku, które są ziemnymi, a więc dla Byka, Panny i Koziorożca dniem pechowym będzie 17 kwietnia. To będzie czas, w którym energia nie będzie im sprzyjać. Tego dnia dobrze jest uważać nie tylko na niekorzystne transakcje i sytuacje, ale też fałszywe osoby. Będą próbowały coś sprzedać, zaproponować niezbyt korzystne dla tych znaków zodiaku interesy, więc lepiej nie korzystać z ich propozycji.

Bliźnięta, Waga, Wodnik. To będzie ich pechowy dzień w 2025 roku

Jak dzień będzie pechowy dla powietrznych znaków zodiaku. Okazuje się, że to data - 3 listopada. To właśnie wtedy Bliźnięta, Waga oraz Wodnik mogą mieć pecha. Tego dnia lepiej nie podejmować ważnych decyzji. Mogą pojawić się spore trudności i problemy. Co prawda szybko się z nimi te znaki zodiaku uporają, ale nie oszczędzą nerwów.

Rak, Skorpion, Ryby. To będzie pechowy dzień w 2025 roku

Wodne znaki zodiaku w 2025 roku powinny uważa na jeden z wiosennych dni a dokładnie 5 maja. To właśnie tuż po majówce Rak, Skorpion i Ryby nie mają, co liczyć na dobrą energię wokół siebie. To będzie ich najbardziej pechowy i nieco trudny czas. Nie obędzie się bez sporów i kłótni. Wszystkiemu winny będzie brak porozumienia. Tego dnia te znaki zodiakumogą być rozdrażnione a złość wzbudzi w nich nawet najmniejsze spięcie czy nerwowa sytuacja.