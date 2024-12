Od tysięcy lat ludzie wierzyli w magiczną moc ziół. Nie inaczej jest dzisiaj, choć wielu z nas zapomina o tym, że kwiaty, zioła a nawet chwasty potrafią wspierać nie tylko nasze zdrowie, ale też psychikę i to, co dzieje się w nas i w naszych domach.

Ten chwast przynosi szczęście. Zapewnia też powodzenie

Od dawna rośliny chroniły przed złymi duchami i mocami. Jedną z nich, uważaną powszechnie za chwast, ale pomocną zarówno jeśli chodzi o urodę, jak też energię, jest skrzyp polny. To on świetnie wzmacnia włosy i paznokcie. Przez wiele lat uchodził za roślinę, która posiada ogromną moc i przynosi szczęście. Wystarczy go po prostu zerwać i przynieść do domu. Zapewni szczęście i obfitość każdemu domownikowi.

Właściwości skrzypu polnego. Wzmacnia włosy, pomaga w obfitych miesiączkach

Warto też nie zapominać o zdrowotnym działaniu skrzypu polnego. Nie tylko wzmacnia włosy i sprawia, że nasze paznokcie są mniej kruche i łamliwe, ale pomaga też przy obfitych miesiączkach i nerwobólach. Jego działanie polega na tym, że hamuje krwawienie. Skrzyp polny pomaga również ogrodnikom. Choć uważany jest za chwast można z niego zrobić odżywkę do roślin, która chroni przed szkodnikami.